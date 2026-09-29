Wuppertal/Berlin (ots) -Das Wuppertaler Familienunternehmen bringt seine Perspektive auf langlebige Produkte, Ressourcenschonung und direkte Kundennähe in das branchenübergreifende Netzwerk ein.Vorwerk wird Mitglied im Verband Klimaschutz-Unternehmen e. V. Das bundesweite Netzwerk vereint Unternehmen, die Maßnahmen zum unternehmerischen Klimaschutz in der Praxis vorantreiben und zeigen, wie ökologische Verantwortung, Ressourceneffizienz und wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit zusammenwirken können. Für Vorwerk ist die Mitgliedschaft ein weiterer Schritt, Nachhaltigkeitsthemen als strategische Priorität sichtbar zu machen - eng verbunden mit der Strategie 2030 und dem Anspruch, Wachstum verantwortungsvoll zu gestalten.Als international agierendes Familienunternehmen mit mehr als 140 Jahren Geschichte denkt Vorwerk über das Heute hinaus. Nachhaltigkeitsziele sind dabei ein strategischer Fokus und ein wichtiger Bestandteil der Wertschöpfung: Sie beeinflussen, wie Vorwerk Produkte entwickelt, Prozesse gestaltet und Wachstum durch die Erschließung kreislauffähiger Geschäftsmodelle verantwortungsvoll ermöglicht. Mit den drei Handlungsfeldern Kreislaufwirtschaft, Community und Klimaschutz strukturiert das Unternehmen seine Nachhaltigkeitsaktivitäten entlang konkreter Schwerpunkte: die Reduzierung von Emissionen in den eigenen Betriebsabläufen, die Zusammenarbeit mit Partnerinnen und Partnern zur Verringerung der Umweltauswirkungen von Materialien und Prozessen entlang der Wertschöpfungskette sowie wertvolle Anreize für diejenigen zu schaffen, die Vorwerk Produkte täglich nutzen.Perspektive des Direktvertriebs einbringen"Der Begriff der Nachhaltigkeit ist für uns eng mit langfristigem unternehmerischem Denken verbunden. Als Familienunternehmen wollen wir Verantwortung übernehmen - für unsere Umwelt, unsere Gesellschaft und unsere eigene Community aus Kundinnen und Kunden, Beraterinnen und Beratern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die Mitgliedschaft bei den Klimaschutz-Unternehmen gibt uns die Möglichkeit, Erfahrungen mit anderen Unternehmen zu teilen, voneinander zu lernen und neue Impulse für unsere Aktivitäten in den Bereichen Klimaschutz, Energieeffizienz und Ressourcenschonung zu gewinnen", sagt Dr. Thomas Stoffmehl, CEO Vorwerk Gruppe.In das Netzwerk der Klimaschutz-Unternehmen e. V. bringt Vorwerk insbesondere die Perspektive eines Direktvertriebsunternehmens ein, das persönliche Beratung und langfristige Kundenbeziehungen mit hochwertigen Produktökosystemen verbindet. Im Direktvertrieb lassen sich Aspekte wie Produktqualität, Langlebigkeit, Reparierbarkeit und Ressourcenschonung im persönlichen Austausch mit Kundinnen und Kunden anschaulich vermitteln und erläutern. Der Verband Klimaschutz-Unternehmen e. V. steht für branchenübergreifenden Praxistransfer und den Austausch über konkrete Maßnahmen im betrieblichen Klimaschutz. Seine Mitglieder zeigen, wie Unternehmen Energie effizienter nutzen, Ressourcen schonen, Emissionen senken und Transformation im Unternehmensalltag gestalten können.Dazu erklärt Julia Eckey, Geschäftsführerin der Klimaschutz-Unternehmen e. V.:"Unternehmerischer Klimaschutz braucht konkrete Anwendung und skalierbare Lösungen. Dafür brauchen Unternehmen den Austausch darüber, was bereits heute in der Praxis funktioniert. Mit Vorwerk gewinnt unser Netzwerk ein Unternehmen, das mit langlebigen und reparierbaren Produkten, Ressourcenschonung und seinem umfassenden Engagement für die Kreislaufwirtschaft wichtige Impulse setzt. Eine wertvolle Ergänzung für unser branchenübergreifendes Netzwerk auf dem Weg zu mehr Klimaschutz und Ressourceneffizienz."Mit der Mitgliedschaft vertieft Vorwerk den Dialog mit Unternehmen unterschiedlicher Branchen und knüpft dabei an den Austausch an, den das Unternehmen bereits im Rahmen seiner Mitgliedschaften in Initiativen wie dem UN Global Compact und Circular Valley führt. Aus diesen Partnerschaften möchte Vorwerk Impulse für die Weiterentwicklung eigener Nachhaltigkeitsaktivitäten gewinnen, um Kreislaufwirtschaft, Ressourceneffizienz und Klimaschutz noch stärker im Unternehmensalltag zu verankern - und zugleich die Menschen mitzunehmen, die Vorwerk und seine Community ausmachen: Kundinnen und Kunden, Beraterinnen und Berater sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.ÜBER VORWERKVorwerk ist das Direktvertriebsunternehmen Nummer 1 in Europa und weltweit führend im Direktvertrieb hochwertiger Haushaltsgeräte. Das international agierende Familienunternehmen wurde 1883 in Wuppertal (Deutschland) gegründet. Was Vorwerk seit jeher auszeichnet: die Nähe zu Menschen, der Anspruch an außergewöhnliche Qualität und die Überzeugung, dass gute Produkte erst dann wirklich stark werden, wenn man sie erlebt. Das Kerngeschäft von Vorwerk sind die Produktion und der Vertrieb hochwertiger Haushaltsprodukte rund um die Ökosysteme Thermomix und Kobold, die innovativen Produkte mit persönlicher Beratung und einer starken Community verbinden. Vorwerk sucht stets den direkten Kontakt zu seinen Kundinnen und Kunden. Dabei stehen die Beraterinnen und Berater im Mittelpunkt der Aktivitäten und dienen als zentrale Anlaufstelle. Verantwortungsvolles Denken und gesellschaftliches Engagement sind fest im Selbstverständnis des Unternehmens verankert - von langlebigen und reparierbaren Produkten bis zur Unterstützung sozialer, kultureller und bildungsbezogener Projekte. Zur Vorwerk Familie gehört außerdem die akf-Gruppe, die als Finanzierungspartner des deutschen Mittelstands mit hoher Branchenexpertise passgenaue Lösungen für ihre Kundinnen und Kunden entwickelt. Vorwerk erwirtschaftet einen Konzernumsatz von 3,6 Milliarden Euro (2025) und ist in rund 60 Ländern aktiv.Klimaschutz-Unternehmen e.V. ist ein branchenübergreifendes Unternehmens-Netzwerk der deutschen Wirtschaft, das sich mit innovativen Lösungen für das Erreichen der klimapolitischen Ziele Deutschlands einsetzt. Auf Initiative des Bundesministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMUKN), des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWE) und der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) gegründet, gehören dazu heute Unternehmen aller Branchen und Größen. www.klimaschutz-unternehmen.dePressekontakt:Vorwerk SE & Co. KGMichael WeberLeiter UnternehmenskommunikationTel.: +49 202 564 1247E-Mail: Presse@vorwerk.deVeröffentlichung honorarfrei - Beleg erbetenOriginal-Content von: Vorwerk Gruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52621/6361017