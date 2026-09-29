Osnabrück / Flensburg (ots) -Die Unternehmensgruppe NOZ/mh:n hat ihre zwei Live-Center-Teams in einem zentralen "ONE Live-Center" zusammengeführt, um Kräfte zu bündeln und die digitale Reichweite ihrer Medienmarken nachhaltig zu stärken. Die neue, standortübergreifende Einheit übernimmt seit Februar die Steuerung der digitalen Themenausspielung, SEO-Aktivitäten, Social-Media-Kanäle sowie des Newsletter-Portfolios für die Zeitungstitel und Digitalangebote der Gruppe.Mit dem ONE Live-Center etablieren die Redaktionen einheitliche Standards und schlankere Abläufe an allen vier Hauptstandorten - Flensburg, Kiel, Osnabrück und Pinneberg. Durch die Konsolidierung bisher paralleler Schichten - wie etwa an den Wochenenden - gewinnen die Teams unter der Woche wertvolle Arbeitszeit zurück. Diese neu gewonnenen Kapazitäten fließen gezielt in die Spezialisierung auf SEO-Strategien und KI-gestützte Workflows sowie die Entlastung der lokalen Redaktionen vor Ort."Im digitalen Redaktionsalltag entscheidet der richtige Fokus über den Erfolg. Das ONE Live-Center schafft genau die verlässlichen Freiräume, die unsere Journalistinnen und Journalisten für starke regionale Inhalte brauchen. Im Vordergrund steht für uns ganz klar die strategische Handlungsfreiheit: Wir zentralisieren Routineaufgaben, um mehr Energie in neue Ausspielwege, innovative Formate und unser Wachstum zu investieren", erklärt Louisa Riepe, die im vierköpfigen Chefredaktionsteam von NOZ/mh:n MEDIEN für Innovation und Weiterentwicklung zuständig ist.Skalierbare Plattform für PartnerverlageWie die neue Struktur gezieltes Wachstum ermöglicht, zeigt die operative Erweiterung im Nordwesten: Nach der Mehrheitsübernahme des Medienhauses BruneMettcker durch die NOZ/mh:n-Gruppe im Juni dieses Jahres übernimmt das ONE Live-Center ab dem 1. Oktober die digitale Ausspielung und Reichweitensteuerung für die neuen Digitalprodukte in Wilhelmshaven und Friesland. Weitere Partnerverlage und regionale Medienmarken lassen sich durch die standardisierten Prozesse in die bestehende Infrastruktur integrieren - während die redaktionelle Hoheit und Eigenständigkeit der Teams vor Ort bleibt.Geleitet wird das ONE Live-Center von Jakob Koch, der nach beruflichen Stationen unter anderem bei IPPEN.MEDIA und WELT in die Unternehmensgruppe zurückgekehrt ist. Er bringt seine umfassende Erfahrung in der digitalen Themensteuerung, im Reichweitenjournalismus sowie bei KI-gestützten Workflows gezielt in die Führung der neuen Einheit ein. Verstärkung erhält das Team zudem durch Franziska Otto, die umfassende Ostfriesland-Expertise einbringt, um den Service für die Partner im Nordwesten direkt personell zu unterfüttern. Zusätzlich schafft die Gruppe neue Expertenrollen für Google Discover, um das vorhandene Reichweitenpotenzial lokaler Eigenleistungen noch systematischer auszuschöpfen.Dass dieser Ansatz wirkt, belegen die Zahlen: Sowohl shz.de als auch noz.de verzeichnen 2026 im Monatsdurchschnitt ein Discover-Wachstum spürbar über den Vorjahreswerten. Bei Großlagen zeigt die Einheit ebenfalls ihre Durchschlagskraft - so erzielte das Team während des Wacken Open Air über 10,8 Millionen Social-Media-Views."Aus eigenständigen Redaktionsteams eine gemeinsame, leistungsfähige Einheit zu formen, ist ein dynamischer Prozess. Wir verbinden die bestehenden regionalen Stärken unserer Standorte mit klaren, digitalen Standards. Dass wir unser Know-how in Themensteuerung, Reichweitenjournalismus und KI direkt für neue Partner wie BruneMettcker nutzen und unsere Kompetenzen zeitgleich gezielt ausbauen, zeigt das enorme Potenzial dieser Struktur", schließt Jakob Koch, Leiter ONE Live-Center, ab.Pressekontakt:Salloa LangeLeitung Gruppenkommunikation NOZ/mh:n MEDIENE-Mail: salloa.lange@noz.deTel: 0171 - 5293 355Original-Content von: Unternehmensgruppe NOZ/mh:n, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179965/6361014