Berlin/Shanghai (ots) -Reiner Lux, Geschäftsführer der HypZert GmbH, ist beim 12. Kongress der World Association of Valuation Organisations (WAVO) in Shanghai zum Präsidenten der internationalen Bewertungsorganisation gewählt worden. Mit Lux übernimmt erstmals ein Vertreter der deutschen Immobilienbewertung die Funktion des Präsidenten der WAVO.Der internationale Kongress machte zugleich deutlich, welchen Stellenwert die Immobilien- und Vermögensbewertung in China hat: Mit Guo Ting Ting, Vizeministerin für Finanzen der Volksrepublik China, nahm eine hochrangige Vertreterin des chinesischen Finanzministeriums an der Veranstaltung teil. Ihre Anwesenheit zeigte, welche Bedeutung der Bewertung von Immobilien für Transparenz, wirtschaftliche Entscheidungen und die Stabilität des Finanzsystems beigemessen wird."Wer Immobilien bewertet, übernimmt eine besondere Verantwortung", sagte Lux anlässlich seiner Wahl. Bewertungsberichte bildeten die Grundlage für weitreichende Entscheidungen - etwa bei der Finanzierung von Immobilien und Unternehmen, bei Investitionen, Versicherungen und Besteuerung sowie bei Stadtentwicklung und öffentlicher Infrastruktur. "Bewertungsfachleute verfügen über Wissen, das für Finanzstabilität, nachhaltige Entwicklung und verantwortungsvolle Investitionen unverzichtbar ist. Dieses Wissen muss frühzeitig in politische und wirtschaftliche Entscheidungen einfließen."Internationale Standards und neue BewertungsrisikenDer am 16. September in Shanghai ausgerichtete WAVO-Kongress wurde gemeinsam mit der China Appraisal Society (CAS) veranstaltet und war mit einer Fachkonferenz der chinesischen Bewertungsorganisation verbunden. Auf der Agenda standen u.a. regulatorische Entwicklungen, der Einsatz von Künstlicher Intelligenz und anderer Technologien in der Bewertung sowie internationale Praxisbeispiele.Ein zentrales Thema war die zunehmende internationale Vernetzung der Bewertung. Kapitalströme seien international, während Immobilien gleichzeitig eng an ihren jeweiligen Standort, das rechtliche Umfeld und die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen gebunden blieben, so Lux. Hinzu kämen grenzüberschreitend relevante Entwicklungen wie Klimarisiken, technologische Veränderungen, demografischer Wandel und wirtschaftliche Krisen.Auch Lim Hwee Hua, Präsidentin des International Valuation Standards Council (IVSC), betonte die Bedeutung international vergleichbarer Standards. "Kapital kennt keine Grenzen. Technologie kennt keine Grenzen. Und daher dürfen auch unsere Standards keine Grenzen kennen", sagte sie in Shanghai.Neue WAVO-FührungNeben Reiner Lux gehören dem neuen Führungsteam außerdem Sumi Ku vom koreanischen Verband der Immobiliengutachter als designierte Präsidentin an, Robert Hecek vom Australian Property Institute als Vorsitzender des WAVO Global Education Hub und Blue Hancock vom New Zealand Institute of Valuers als Schatzmeister.Lux will in seiner neuen Funktion insbesondere die internationale Zusammenarbeit und die fachliche Qualität des Berufsstands stärken. Gleichzeitig müsse die Branche ihre öffentliche Stimme stärker nutzen: "Unsere Aufgabe besteht nicht darin, den Wert zu bestätigen, den jemand gern sehen möchte. Wir müssen auch unbequeme Wahrheiten aussprechen und sollten nicht erst dann gehört werden, wenn eine Krise bereits eingetreten ist."Die WAVO versteht sich dabei als Ergänzung zu bestehenden internationalen Institutionen wie dem IVSC. Während der IVSC die Entwicklung und Förderung internationaler Bewertungsstandards vorantreibt, liegt der Schwerpunkt der WAVO auf der praktischen Unterstützung von Gutachtern, der fachlichen Weiterentwicklung und der Zusammenarbeit mit nationalen Bewertungsorganisationen.Über die HypZertDie HypZert GmbH ist die größte akkreditierte Zertifizierungsstelle für Immobiliengutachterinnen und Immobiliengutachter in der deutschen Finanzwirtschaft. Rund 2.500 Gutachterinnen und Gutachter gehören zum HypZert-Netzwerk, das in Deutschland und international aktiv ist. Gesellschafter der HypZert GmbH sind sämtliche Spitzenverbände der deutschen Kreditwirtschaft.Über Reiner LuxReiner Lux studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität zu Köln und begann seine berufliche Laufbahn im Controlling der Bayerischen Landesbank in München. Nach weiteren Stationen in der freien Wirtschaft ist er seit 1996 Geschäftsführer der HypZert GmbH sowie seit 2004 der vdpExpertise GmbH und seit 2008 auch der vdpResearch GmbH.Pressekontakt:HypZert GmbHSigrid RautenbergGeorgenstraße 2210117 BerlinE-Mail: rautenberg@vdpresearch.deTel.: 030 - 20 62 29-203Original-Content von: HypZert GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55116/6361156