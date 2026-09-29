München (ots) -Rund 30 Städtereisen bündelt der frisch erschienene Katalog "CityLights 2027" von Studiosus. Von der Anreise über zentral gelegene Hotels bis hin zu Eintritten ist alles inklusive und rundum organisiert. Studiosus-Reiseleiterinnen und Reiseleiter sorgen für entspannte Museumsbesuche ohne Wartezeiten, blicken hinter die Kulissen und teilen Tipps für Freizeit, Kulinarik und Kultur. Internet: https://www.studiosus.com/reisevarianten/staedtereisenIn kleiner Gruppe mit maximal 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmern die schönsten Metropolen weltweit erleben: Studiosus-Gäste können 2027 aus insgesamt 28 Angeboten in 25 Städten wählen. Der jetzt erschiene CityLights-Katalog des Veranstalters bündelt Angebote von Athen über Bilbao, Kairo und Marrakesch bis Wien. Neu ist eine fünftägige CityLights-Reise nach Budapest: nach den diesjährigen Wahlen und der Aufbruchsstimmung lohnt sich der Besuch jetzt besonders.Bei CityLights immer inklusive: ein hochwertiges Besichtigungsprogramm, die Anreise per Bahn oder Flugzeug, die Unterkunft in zentral gelegenen Drei- bis Fünf-Sterne-Hotels sowie speziell qualifizierte Studiosus-Reiseleiterinnen und -Reiseleiter. Neben den Kultur-Highlights kennen diese auch den besten Zeitpunkt für einen entspannten Museumsbesuch und lotsen die kleine Studiosus-Gruppe mit vorreservierten Tickets an Warteschlangen vorbei.Neu: Budapest mit Studiosus-Reiseleitern erlebenAuf der neuen CityLights-Reise nach Budapest entdecken die Studiosus-Gäste in fünf Tagen die geschichtsträchtige Hauptstadt Ungarns, die sich nach dem Regierungswechsel pro-europäisch und offen präsentiert. Mit ihrer Reiseleiterin streifen sie durchs beschauliche Buda und durchs pulsierende Pest. Sie lassen ihren Blick vom Gellertberg über die Hügellandschaft gleiten und spüren bei einer Bootsfahrt den Charme der Donaumetropole vom Wasser aus. Sie erleben die Prachtboulevards, Jugendstilcafés und improvisierten Ruinenbars. Ebenso im Programm: ein Ausflug auf Sisis Spuren ins Barockschloss von Gödöllö. Auch für Freizeittipps zwischen Konzertprogramm und Thermalbad sind die Urlauber bei ihrer Studiosus-Reiseleiterin direkt an der Quelle. Internet: www.studiosus.com/2380Buchbar sind alle Angebote in Reisebüros, online auf www.studiosus.com oder im Studiosus Service-Center unter der kostenfreien (aus D, A und CH) Telefonnummer 00800 - 2401 2401.30 Minuten Urlaub für die Ohren: der Studiosus-ReisepodcastSpannende Metropolen und Lieblingsorte, die nicht jeder kennt: Der Studiosus-Reisepodcast "Intensiverleben" nimmt die Hörerinnen und Hörer mit in die schönsten Städte der Welt - präsentiert von Moderator René Hausmann und Studiosus-Reiseleiterinnen und -Reiseleitern. In 30 Minuten pro Folge gibt es Geschichten von den Menschen vor Ort, Tipps für den nächsten Urlaub und ungewöhnliche Einblicke: https://www.studiosus.com/treffpunkt/studiosus-podcastWeltweit Städte erleben mit Studiosus CityLightsStädtereisen in kleiner Gruppe mit maximal 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, ein hochwertiges Besichtigungsprogramm und beste Rundum-Organisation: Immer können CityLights-Gäste ihre Traumstadt von der ersten Minute an genießen und statt zeitaufwendiger Planung in Eigenregie entspannt in das Geschehen eintauchen. Von der Anreise über zentral gelegene Hotels, einem gemeinsamen Willkommens-Essen und Abschieds-Drink bis hin zu Eintritten ist alles inklusive und bestens organisiert. Die Studiosus-Reiseleiterinnen und -Reiseleiter blicken mit ihren Gästen hinter die Kulissen und haben zahlreiche Tipps für freie Nachmittage und Abende parat - wie für Extra-Ausflüge, Events oder Konzerte. Internet: https://www.studiosus.com/reisevarianten/staedtereisenÜber die Unternehmensgruppe StudiosusMenschen begegnen und Kulturen erleben: Studiosus ist der führende Studienreise-Anbieter in Europa. Eine konsequente Qualitätsstrategie mit hervorragenden Reiseleiterinnen und Reiseleitern, zertifiziertes Sicherheitsmanagement und ständige Innovationen sichern Studiosus die Marktführerschaft. Für sein Nachhaltigkeitsengagement wurde der Veranstalter mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem CSR-Preis der Bundesregierung, dem Europäischen CSR-Preis sowie der EcoTrophea des Deutschen Reiseverbands. Zur Unternehmensgruppe Studiosus gehören auch die Veranstalter Marco Polo, Experte für spannende Entdeckerreisen, sowie der Slow-Trekking-Marktführer Hauser Exkursionen. Im Jahr 2025 lag der Gesamtumsatz der Unternehmensgruppe Studiosus bei 278.800.000 Euro. Das Gesamtangebot 2026 umfasst mehr als 1300 Reisen in über 120 Länder weltweit. Internet: www.studiosus.comPressekontakt:Dr. Frano Ilic, Pressesprecher der UnternehmensgruppeTelefon: +49 (0)89 500 60 - 505, E-Mail: frano.ilic@studiosus.comOriginal-Content von: Studiosus Reisen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/40194/6361151