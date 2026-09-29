Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL), ein international tätiger Produzent von Motor- und Getriebeteilen, Zahnrädern, Getriebebaugruppen und komplett montierten Getrieben für alle Antriebsarten für die Automobilindustrie sowie für alle Fahrzeugtypen bis zum Lkw, hat beschlossen, eine neue Anleihe (ISIN DE000A5GSXXX/ WKN A5GS6J) im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro zu begeben. Das Wertpapier hat eine Laufzeit von fünf Jahren (29. Oktober 2026 bis 29. Oktober 2031) und ist mit 9,875% p.a. verzinst. Der Ausgabepreis der nicht nachrangigen und nicht besicherten NZWL-Anleihe mit einer Stückelung von 1.000 Euro beträgt 100% und der Rückzahlungspreis ebenfalls 100%. Die Rückzahlung erfolgt am 29. Oktober 2031. Die Umtauschprämie beträgt 20 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2021/2026 sowie 20 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2022/2027. Die Zeichnungsfrist läuft bis zum 22. Oktober 2026 (12 Uhr). Die Zeichnung ist über www.nzwl.de/ir möglich. Die Umtauschfrist läuft bis zum 21. Oktober 2026 (18 Uhr). anleihencheck.de führte das folgende Interview mit Herrn Dr. Hubertus Bartsch, Geschäftsführer der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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