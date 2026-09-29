Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Wochenbeginn verlief ohne große Überraschungen, so die Analysten der Helaba.Die Energiepreise hätten zugelegt, weil es im Nahost-Konflikt keine wesentlichen Veränderungen gegeben habe. Insofern seien auch die Rentenmärkte unter Druck geblieben. Wenig Impulse habe es beim EUR/USD-Kurs und beim deutschen Leitindex DAX gegeben. Offen sei, ob die heutigen Datenveröffentlichungen in der Lage sein würden, für große Marktbewegungen zu sorgen. Die Analysten würden nicht damit rechnen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de