Berlin (ots) -Der linke Musiker Danger Dan hat für sein Kind alle Hebel in Bewegung gesetzt, damit es nicht auf die eigentlich vorgesehene, gewaltgeprägte Einzugsschule in Berlin Kreuzberg gehen muss. Das hat er schon vor einiger Zeit in einem Podcast zugegeben, der allerdings erst jetzt in die Medienöffentlichkeit gelangte.Sven Tritschler, stellvertretender Bundessprecher der Alternative für Deutschland, zu diesem Vorgang:"Wasser predigen und Wein trinken - Danger Dan ist der Prototyp linker Doppelmoral. Aus zwei Gründen:Erstens kämpft der nach eigenem Bekunden linksradikale Musiker seit vielen Jahren gegen Menschen, die die unkontrollierte Masseneinwanderung und die gescheiterte Integration anprangern. Gleichzeitig scheint er sehr wohl zu wissen, wozu genau das auch in seinem Berliner Kiez geführt hat - zu Schulen, in denen gute Bildung in angstfreier Umgebung nicht mehr möglich ist. Doch statt beispielsweise uns als AfD zu unterstützen, um diese Entwicklungen umzukehren, macht er lieber weiter gegen vernünftige Lösungsvorschläge mobil, entzieht sich und seinen Nachwuchs allerdings den Folgen.Zweitens - das gibt er im Podcast unumwunden zu - musste er eine Stange Geld in die Hand nehmen und den Klageweg beschreiten, um sein Kind an eine andere, bessere Schule zu bringen. Er nutzt also seinen Reichtum, den er als Linksradikaler ja eigentlich bekämpft, um seinen Liebsten eine bessere Welt zu erkaufen."Pressekontakt:Alternative für DeutschlandBundesgeschäftsstelleEichhorster Weg 80 / 13435 BerlinTelefon: 030 - 220 23 710E-Mail: presse@afd.deOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110332/6361163