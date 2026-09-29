ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Flatexdegiro mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Buy" belassen. Der jüngste Kurseinbruch sei Ausdruck der Unsicherheit rund um Führung, Strategie und Mittelverwendung, schrieb Amit Jagadeesh am Montag. Er sieht jedoch dadurch ungetrübt starke Gewinnaussichten./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 18:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000FTG1111
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 18:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000FTG1111
© 2026 dpa-AFX-Analyser