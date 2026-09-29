NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ferrari mit einem Kursziel von 460 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Der Autobauer setze seinen Modellumbruch fort, schrieb Stephen Reitman am Montag nach einem Analystenbriefing. Der durchschnittliche Verkaufspreis werde im zweiten Halbjahr etwas höher liegen als im ersten./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 14:52 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 14:52 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: NL0011585146
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Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 14:52 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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