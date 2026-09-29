Mainz (ots) -Wie Geheimtipps seit 200 Jahren zu Hotspots werden / ab 5. Oktober in der ARD MediathekAls Y-Kollektiv-Reporterin Anne Thiele vor einigen Jahren Tulum in Mexiko besucht, gilt der Ort noch als alternatives Paradies. Doch dort angekommen, erlebt sie einen überfüllten Ort, der unter einer wachsenden Tourismuswelle zusammenbricht. Anne fragt sich seitdem: Was passiert mit Geheimtipps in Zeiten von Social Media und Co. und warum wollen wir beim Reisen immer dorthin, wo andere noch nicht waren? "Y-History: Urlaub ohne Touris - Wie Geheimtipps seit 200 Jahren zu Hotspots werden" ist ab 5. Oktober in der ARD Mediathek verfügbar."Off the beaten track"Wie entstehen Geheimtipps und warum sind sie so schnell überlaufen? Die Antwort scheint klar: Instagram, TikTok und KI machen aus einzelnen Empfehlungen schnell Massenziele. Doch die Geschichte zeigt: Die Sehnsucht nach dem unentdeckten Ort ist viel älter. Schon im 19. Jahrhundert ärgerte man sich über die vielen anderen Touristen.Sehnsucht nach dem UnentdecktenUm herauszufinden, woher diese Sehnsucht nach dem Unentdeckten rührt, reist Anne ausgerechnet an einen der touristischsten Orte Europas: nach Barcelona. Hier erlebt sie, wie das Versprechen des Unentdeckten heute verkauft wird. Auf einer Hidden-Gem-Tour bezahlt sie dafür, sich für ein paar Stunden nicht wie eine Touristin zu fühlen. In Frankfurt trifft sie ein Paar, das sich eine Japanreise abseits der Instagram-Spots planen lässt. Und in Armenien begleitet sie eine Reiseagentur dabei, neue Geschichten und Erlebnisse zu entwickeln, die Reisende ins Land locken sollen."Y-History: Urlaub ohne Touris - Wie Geheimtipps seit 200 Jahren zu Hotspots werden"Die Doku ist eine Produktion von eco documentaries im Auftrag vom SWR für die ARD und ist ab dem 5. Oktober in der ARD Mediathek verfügbar. Y-History gehört zum Y-Kollektiv (Formatredaktion Radio Bremen) und erzählt Geschichten aus dem Blickwinkel junger Reporterinnen und Reporter.Fotos über ARD-Foto.de (https://ard-foto.de/)Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter http://swr.li/1wmgru.Newsletter: "SWR vernetzt", SWR vernetzt Newsletter (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html)Pressekontakt: Marissa Leister, Tel. 06131 929 32743, marissa.leister@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6361302