NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Richemont von 220 auf 235 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Chiara Battistini drückte den Papieren des Luxuskonzerns in ihrem Ausblick auf den Quartalsbericht vom Montag zudem den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf. Ihre Schätzungen ließ sie weitgehend unverändert. Per se sei dies "ein starkes Statement" in einem zuletzt noch schwieriger gewordenen Umfeld, in dem auf breiter Basis die Erwartungen an die Konkurrenz sänken. Richemont dürfte aus der Berichtssaison einmal mehr positiv herausragen. Das Kursziel steigt, da Battistini die Bewertungsbasis um ein Jahr nach vorne, bis Ende 2028, gerollt hat./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 19:18 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: CH0210483332
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 19:18 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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