ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Porsche AG mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Der Kapitalmarkttag am 7. Oktober dürfte das Vertrauen in die Rückkehr zu alter Stärke mit Blick auf 2030 festigen, schrieb Patrick Hummel am Montag. Er erwartet die Präsentation der Strategie sowie mittel- und langfristige Finanzziele./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 16:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000PAG9113
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