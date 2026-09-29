KI-Fantasie treibt wieder an. Nach einem schwachen Wochenstart haben deutsche Tech- und Chipwerte am Dienstag kräftig zugelegt, angeführt von Infineon und Siemens Energy, die zu den stärksten DAX-Werten zählten. Im MDAX ging es noch etwas mehr nach oben. Suss Microtec, Aixtron, Jenoptik, Siltronic und Elmos legten bis zu 5 Prozent zu. KI-Gipfel im Weißen Haus als Kurstreiber Der Auslöser ist ein Treffen im Weißen Haus. Führende Branchenvertreter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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