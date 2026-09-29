Die Volkswagen-Aktie setzt ihren Abwärtstrend nahezu unbeirrt fort. In meiner Analyse aus der Vorwoche hatte ich nach dem Bruch von 76,96 € zunächst 73,12 € sowie anschließend 70,98 und 69,20 € als nächste Ziele aufgerufen. Die ersten beiden Marken sind inzwischen abgearbeitet und mit aktuell 70,90 € ist selbst das Julitief bei 69,20 € wieder zum Greifen nahe. Damit erhöht sich im frühen Wochenverlauf der Druck auf die Käufer erneut. Rückruf kommt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de