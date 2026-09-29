Die Talfahrt der BYD-Aktie nimmt momentan kein Ende. Seit über einem Monat findet der Kurs des chinesischen Autokonzerns nun schon keinen Boden. Inzwischen ist er seinem 2-Jahrestief bei 8,16 € bedrohlich nahegerückt. Was zieht die BYD-Aktie immer weiter in den Kurskeller und können Anleger hier schon ein Schnäppchen machen? Krise in China Die BYD-Aktie ist derzeit zerrissen zwischen einem sehr schwachen Inlandsgeschäft und einem sehr starken Auslandsgeschäft. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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