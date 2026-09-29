Der Gewinn übertrifft die Erwartungen, das Investmentbanking erreicht einen Höchststand. Dennoch verliert Jefferies nachbörslich bis zu 3,5 Prozent. Wo liegen die Schwächen? Jefferies hat im dritten Quartal mehr verdient als erwartet. Die Aktie gab am Montag nach Börsenschluss trotzdem zeitweise um bis zu 3,5 Prozent nach. Neben den Rekorden enthält der Bericht auch Zahlen, die Anleger enttäuschen dürften. Der Gewinn stieg gegenüber dem Vorjahr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 ARIVA.de