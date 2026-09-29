EQS-Ad-hoc: Einbecker Brauhaus AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr

Einbecker Brauhaus AG: Positive Ergebnisprognose für 2026



29.09.2026 / 12:11 CET/CEST

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1. ALLGEMEINES Die Einbecker Brauhaus AG ist eine konzernunabhängige mittelständische Brauerei, die an der Mittelstandsbörse Deutschland der Börse Hannover gelistet ist und deren Aktien im Freiverkehr gehandelt werden. 2. WIRTSCHAFTLICHES UMFELD UND BRANCHENTWICKLUNG Im ersten Halbjahr 2026 kam es in der Bundesrepublik Deutschland zu einem, wenn auch geringen, Wirtschaftswachstum. Dieser Zuwachs war allergings vorrangig auf die gute Exportentwicklung zurückzuführen, wohingegen sich der private Konsum nur gering belebt hat. Der Bierabsatz in Deutschland ist im ersten Halbjahr 2026 - wie erwartet - weiter zurückgegangen. Nach dem bereits sehr schwachen Vorjahr erhöhte sich der Wettbewerbs- und Preisdruck in der Branche dramatisch. Der Absatz von Bier sank erneut um 2,2% gegenüber der Vorjahresperiode auf 38 Millionen Hektoliter. Das schwache Konsumklima, demografische Veränderungen, hohe Kosten für Rohstoffe, Energie und Logistik sowie der Trend, weniger bzw. keinen Alkohol zu trinken, prägen die aktuelle Entwicklung in der Bierbranche nachhaltig. Erneut deutlich gegen den Trend entwickelt sich der Absatz von alkoholfreiem Bier, das im Jahr 2025 einen Marktanteil von 11% erreicht hat. Die Zuwächse im alkoholfreien Bereich konnten den Absatzrückgang im klassischen alkoholhaltigen Biersegment nur teilweise kompensieren. 3. ENTWICKLUNG DER EINBECKER BRAUHAUS AG Absatz Der negativen Gesamtmarktentwicklung konnte sich auch die Einbecker Brauhaus AG nicht entziehen. Der Gesamtabsatz der Gesellschaft sank im ersten Halbjahr 2026 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4,6%. Insbesondere die aggressiven Aktionspreise großer Wettbewerber führten zu einem verstärkten Preisdruck bei unseren Markenprodukten, so dass unsere Premium-Kernmarke Einbecker das erste Halbjahr 2026 mit einem Absatzrückgang abschlossen hat. Hingegen wuchs unsere Marke Nörten-Hardenberger im Berichtszeitraum gegenüber dem Vorjahr erfreulich. Insgesamt lagen unsere Eigenmarken in der Berichtsperiode um rd. 3% unter dem Vorjahr; ein leicht über dem Branchendurchschnitt liegender Wert. Die unplanmäßigen Kundenverluste im Lohnproduktionssegment (Wechsel zu Eigenherstellung) belasteten das Absatzergebnis der Gesellschaft per 30. Juni 2026 zusätzlich. Im Vergleich zur sehr konservativen Planung für Geschäftsjahr 2026 entwickelte sich der Gesamtabsatz jedoch positiv. b. Ertragslage Durch den gesunkenen Absatz in Verbindung mit einem veränderten Produktmix reduzierten sich die Umsatzerlöse im ersten Halbjahr 2026 im Vergleich zur Vorjahresperiode um 4,6% auf TEUR 16.564, lagen jedoch 2,7 % über der Planung für das Geschäftsjahr 2026. Der Materialaufwand nahm überproportional ab und die im IV. Quartal 2025 gestarteten Transformationsmaßnahmen wirkten sich zunehmend kostensenkend aus, so dass sich das Ergebnis gegenüber der Vorjahresperiode verbessert hat. In der Berichtsperiode wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 60 (VJ: TEUR -854) erwirtschaftet. c. Vermögenslage Durch deutlich geringere Investitionsvolumina sanken die Abschreibungen. Das Anlagevermögen betrug TEUR 18.529 (VJ.: TEUR 19.834). Stichtagsbedingt erhöhte sich dagegen das Umlaufvermögen auf TEUR 9.984 (VJ: TEUR 9.800). Die Eigenkapitalquote zum Stichtag verringerte sich von 42,7% auf 41,5%, da die leicht positive Entwicklung im 1. HJ 2026 die deutliche negative Entwicklung im 2. HJ 2025 nicht kompensieren konnte.

Die Rückstellungen beliefen sich auf TEUR 10.290 (VJ: TEUR 9.590), wohingegen die Verbindlichkeiten auf TEUR 6.608 um TEUR 961 abnahmen. d. Finanzlage Im Berichtszeitraum war der Liquiditätsrahmen stets ausreichend dimensioniert und die Gesellschaft war jederzeit in der Lage, ihren Zahlungsverpflichtungen fristgerecht und unter Ausnutzung von Skonto nachzukommen. 4. NACHTRAGSBERICHT Vorgänge von wesentlicher Bedeutung nach dem ersten Halbjahr 2026 sind nicht zu berichten. 5. PROGNOSE Das Ergebnis unserer Gesellschaft lag im ersten Halbjahr 2026 oberhalb der Planung. Für das zweite Halbjahr 2026 wird infolge der zu erwartenden rückläufigen Marktentwicklung mit einem leicht negativen bis zu ausgeglichenem Ergebnis gerechnet. Für das gesamte Geschäftsjahr 2026 geht die Gesellschaft derzeit von einem ausgeglichenen bis zu einem leicht positivem Jahresergebnis im unteren sechsstelligen Bereich aus. Einbeck, im August 2026 Der Vorstand Marc Kerger





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