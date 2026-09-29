Viele Makler haben sich über Jahrzehnte ein starkes Unternehmen aufgebaut: mit Empfehlungen, persönlichem Einsatz und einem guten Ruf vor Ort. Deshalb wirkt Social Media für manche bis heute wie ein Fremdkörper. Zu laut, zu schnell, zu verspielt. Diese Einschätzung ist verständlich. Aber sie greift zu kurz. Ein Artikel von Nadja Smeilus, Marketingreferentin bei der BIOMEX Biometrie Expertenservice GmbH, und Patrick Hamacher Geschäftsführer "Neue Medien" bei der BIOMEX Biometrie Expertenservice GmbHSocial ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact