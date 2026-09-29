Die JDC Group bringt einen KI-basierten Agenten für Versicherungsvermittlung auf den Maklermarkt. Die neue KI-Lösung automatisiert wiederkehrende Prozesse im Vertrieb, um Vermittler zu unterstützen. Das Tool kann etwa Neuabschlüsse von Sachversicherungsverträgen eigenständig bearbeiten. Die JDC Group AG führt einen KI-basierten Agenten für Versicherungsvermittlung auf dem Markt ein. Die neue Technologie kann definierte Prozesse wie Neuabschlüsse von Sachversicherungsverträgen oder Kundenrückfragen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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