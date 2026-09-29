Beijing (ots) -China plant, bis Ende 2028 eine neue geologische Karte des Mars zu erstellen, um die wasserreiche Vergangenheit des Roten Planeten zu rekonstruieren und ein chinesisches System zur Einteilung der geologischen Zeit des Mars einzuführen.Hou Zengqian, Mitglied der Chinesischen Akademie der Wissenschaften (CAS) und leitender Wissenschaftler der Raumfahrtmission "Tianwen-3" für die Rückführung von Marsproben, stellte den Plan am Montag auf einem Symposium im Institut für Geologie der Chinesischen Akademie der Geowissenschaften vor.Der Rover "Zhurong", den China im Rahmen seiner "Tianwen-1"-Mission im Jahr 2021 auf dem Mars landete, hat neue Hinweise auf die Wassergeschichte des Planeten geliefert: Vor etwa 3,5 Milliarden Jahren existierte noch ein riesiger urzeitlicher Ozean, und vor 1,6 Milliarden Jahren kam es möglicherweise zu kurzzeitigen Überschwemmungen. Diese Erkenntnisse, die dazu beitragen, Lücken in der Beweiskette zur Entwicklung des urzeitlichen Klimas auf dem Mars zu schließen, werden in die neue Karte einfließen.Auf dieser Grundlage wird die neue Karte ein chinesisches Schema zur Einteilung der geologischen Zeit des Mars vorlegen. Die derzeitige Zeitachse unterteilt den Mars in die Perioden Noachium, Hesperium und Amazonium, die durch die Dichte sichtbarer Krater und nicht durch absolute Datierungen definiert sind. China strebe an, sein neues Schema zu einem internationalen Konsens zu machen, sagte Hou.Das Projekt wird in erster Linie die Daten von "Tianwen-1" nutzen, ergänzt durch Daten von Mars-Sonden der USA und der Europäischen Weltraumorganisation (ESA). Dadurch wird die Integration von Orbital- und bodengestützte Daten aus ermöglicht. Durch die Zusammenführung von Bildmaterial, Spektren, Radardaten, Schwerkraft- und Magnetfeldmessungen wird eine globale Datenbank aufgebaut, die die verschiedenen physikalischen Felder des Planeten miteinander verknüpft.Künstliche Intelligenz wird bei der Interpretation der Daten eine zentrale Rolle spielen: Das Fachwissen der Geologen wird über Regelwerke in große Modelle eingebettet, um die Ergebnisse nachvollziehbar zu halten. Gleichzeitig werden Multi-Scale-Attention-Methoden dazu beitragen, eine schrittweise Merkmalsextraktion zu ermöglichen - von der lokalen Mineralidentifizierung bis hin zur Einteilung globaler tektonischer Einheiten.Zu den Ergebnissen, die voraussichtlich bis Ende 2028 geliefert werden, gehören eine geologische Karte des Mars im Maßstab 1:5 Millionen, eine Karte des Landegebiets im Maßstab 1:50.000 sowie eine Reihe thematischer Atlanten. Das Projekt wird zudem die weltweit erste intelligente geologische Karte des Mars veröffentlichen und eine Vorlage für die künftige Kartierung des Mondes, der Venus und von Asteroiden liefern.Die geologische Kartierung sei seit 70 Jahren eine Kernaufgabe des Instituts, sagte dessen Direktor Yang Zhiming. Die Karten würden von regionalen und nationalen Karten bis hin zum Mond und nun auch zum Mars reichen. Diese Arbeit, erklärte Yang, habe Chinas Planetenprogramm die wissenschaftliche Grundlage gegeben, um Entscheidungen über Reiseziele, Erkundungsziele und die Gründe dafür zu treffen.Pressekontakt:Deutsch-Chinesischer PresseclubE-Mail: info@dcp.berlinTel.: +49 (0)2228 931-0Original-Content von: Xinhua-News, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/5703/6361340