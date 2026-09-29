Nur rund drei Monate nach der Veröffentlichung von Sonnet 5 legt das Unternehmen schon mit einer neuen Version nach. Diese soll nah an Opus 5.5 heranreichen, im Arbeitsalltag aber die bessere Wahl sein. Anthropic hat sein neues KI-Modell Sonnet 5.5 veröffentlicht. Es gehört zum mittelpreisigen Angebot des Unternehmens und soll deutlich schneller arbeiten als die Vorgängerversion - und das zu niedrigeren Kosten. Laut Anbieterangaben läuft Sonnet 5.5 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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