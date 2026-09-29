Solingen/Hannover (ots) -Am 25. September 2026 fand in Hannover die Gründungsveranstaltung für den Landesverband Niedersachsen der Deutschen Feuerwehr-Gewerkschaft (dfeug) statt. Damit haben die 491 Mitglieder der dfeug aus Niedersachsen künftig einen eigenen Landesverband und kompetente Ansprechpartner in ihrer Region.Im Rahmen der Gründungsveranstaltung wählten die anwesenden Kolleginnen und Kollegen den neuen Landesvorstand. Den Vorsitz übernimmt Dirk Böttche. Neben den Wahlen nutzten die Teilnehmenden die Gelegenheit für zahlreiche Fachgespräche rund um die Gewerkschaftsarbeit bei Feuerwehr, Rettungsdienst und Leitstelle.Das Team um Dirk Böttche freut sich darauf, die Kolleginnen und Kollegen künftig direkt an den Standorten in Niedersachsen zu betreuen.An der Gründungsveranstaltung nahmen außerdem Regionalverbandsvorsitzender Timo Schumacher sowie Vertreter des Bundesvorstands und der dfeug-Syndikusanwalt teil. Timo Schumacher betonte die Bedeutung der Neugründung: "Mit dem Landesverband Niedersachsen stärken wir die dfeug genau dort, wo unsere Mitglieder sie brauchen - direkt vor Ort. Ich freue mich, dass wir mit Dirk Böttche und seinem Team eine so engagierte Mannschaft für die Kolleginnen und Kollegen in Niedersachsen gewinnen konnten."Pressekontakt:Marie Nitschmannpresse@dfeug.deOriginal-Content von: Deutsche Feuerwehr-Gewerkschaft (DFeuG), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173214/6361363