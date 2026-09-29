Berlin (ots) -- 41 Prozent der 18- bis 29-Jährigen sparen ihre Rückzahlung- Fast jeder Zweite von ihnen bekommt mehr zurück als erwartet- Ein Viertel nutzt die Erstattung für laufende KostenVon wegen Gen Z verprasst ihr Geld für Festivals, Reisen und Matcha Latte: Wenn das Finanzamt Geld zurückzahlt, zeigen sich junge Menschen heute vernünftiger als ältere Generationen: 41 Prozent der 18- bis 29-Jährigen legen ihre Steuererstattung ganz oder teilweise zurück - häufiger als jede andere Altersgruppe. Weitere elf Prozent nutzen das Geld sogar für ihre Altersvorsorge. Das zeigt eine aktuelle repräsentative Civey-Umfrage im Auftrag von WISO Steuer (https://www.buhl.de/steuer).Finanzamt statt Lottogewinn: Junge Steuerzahler werden besonders oft positiv überraschtGerade für Jüngere lohnt es sich besonders, eine Steuererklärung abzugeben: 47 Prozent der 18- bis 29-Jährigen, die eine Rückzahlung erhalten haben, bekamen sogar mehr Geld zurück als erwartet. Bei den 30- bis 39-Jährigen sind es 43 Prozent. Zum Vergleich: Bei den über 65-Jährigen erleben nur zwölf Prozent eine solche positive Überraschung.Entsprechend zufrieden bewertet die Mehrheit der Steuerzahler ihre Erfahrung mit der Steuererklärung: 65 Prozent der 18- bis 29-Jährigen sagen, dass sich der Aufwand für sie gelohnt hat. Bei den 30- bis 39-Jährigen sind es ebenfalls 65 Prozent."Gerade Berufseinsteiger unterschätzen häufig, wie viel man sich vom Finanzamt zurückholen kann", sagt Peter Schmitz, Geschäftsführer von WISO Steuer. "Die Ergebnisse zeigen aber auch: Junge Menschen gehen mit einer Rückzahlung offenbar ziemlich bewusst um. Das Geld wird nicht sofort ausgegeben, sondern häufig gespart oder für die Zukunft zurückgelegt."Vernunft schlägt Urlaub: Jeder Vierte verwendet Rückzahlung für laufende KostenAuch über alle Altersgruppen hinweg landet das Geld vom Finanzamt keineswegs automatisch im nächsten Shoppingkorb. 34 Prozent sparen oder legen das Geld zurück. Jeder Vierte verwendet es für laufende Kosten, 14 Prozent finanzieren damit Urlaub oder Reisen. Acht Prozent investieren in Aktien, Fonds oder ETFs, jeweils fünf Prozent verwenden das Geld für die Altersvorsorge oder zur Tilgung von Schulden und Krediten. Mehrfachnennungen waren möglich.Interessant ist dabei auch der Blick auf die Lebensphasen: Während die 18- bis 29-Jährigen besonders häufig sparen, zeigt sich bei den 30- bis 39-Jährigen ein deutlicher Trend zum Investieren in Aktien, Fonds oder ETFs. Gleichzeitig zeigt die Befragung, dass die Rückzahlung für viele Menschen schlicht Teil des Alltagsbudgets geworden ist.Peter Schmitz: "Der vielfältige Umgang mit der Erstattung zeigt, dass das Geld vom Finanzamt eine willkommene Unterstützung ist - im Alltag, beim Erreichen von Sparzielen oder auch, um sich Wünsche zu erfüllen. Die Steuererklärung lohnt sich nahezu immer. Insbesondere Arbeitnehmer sollten die Spar-Chancen nutzen, die ihnen berufliche Ausgaben bieten."Über die UmfrageCivey hat im Auftrag von WISO Steuer Ende August 2026 insgesamt 2.500 Bundesbürger ab 18 Jahren online befragt. Die Ergebnisse sind aufgrund von Quotierungen und Gewichtungen unter Berücksichtigung des jeweiligen statistischen Fehlers repräsentativ.Über WISO SteuerMillionen Menschen erledigen ihre Steuererklärung jedes Jahr mit WISO Steuer (https://www.buhl.de/steuer) - einfach, sicher und bequem auf dem Smartphone, Tablet, PC oder Mac. Als regelmäßiger Testsieger setzt der Marktführer WISO Steuer Jahr für Jahr neue Maßstäbe. Die führende App für die digitale Steuererklärung in Deutschland maximiert die Steuererstattung mit minimalem Aufwand durch einfache Nutzerführung und verständliche Tipps. Dank KI-Assistenten lassen sich sowohl einfache als auch umfangreiche Erklärungen schnell und sicher bearbeiten. WISO Steuer ist Teil der Buhl-Gruppe, Deutschlands größtem inhabergeführten Software-Unternehmen. Neben WISO Steuer gehören auch WISO MeinBüro (http://www.buhl.de/buero), WISO MeinVerein (https://www.buhl.de/meinverein/sm-vereinssoftware-lp/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_c) und finanzblick zum Portfolio. Kundendaten werden in einem eigenen, nach VdS 10000 zertifizierten Rechenzentrum in Deutschland gespeichert und verschlüsselt - für höchste Datensicherheit und maximalen Schutz.Pressekontakt:Melina BudackPIABO PRwisosteuer@piabo.netOriginal-Content von: WISO Steuer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167689/6361356