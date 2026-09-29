Institutionelle Investoren bleiben Immobilien treu, richten aber ihre Portfolios regional und sektoral neüaus - Immobilienquoten sollen auf Jahressicht stabil bleiben - Weitere Preisanpassungen werden erwartet - Stärkere regionale Diversifikation bleibt ein Schwerpunkt - Wohnanteil soll weiter steigen, zulasten des Bürosegments - Risikobereitschaft insgesamt unverändert - KI-Einsatz im Fokus, ESG differenzierter betrachtet Professionelle Investoren aus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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