Die Integration ermöglicht neue Schutzmaßnahmen für die Kommunikation zwischen KI-Agenten, Modellen, Unternehmensdaten und Tools, um zu steuern, worauf Agenten zugreifen, was sie weitergeben und welche Aktionen sie ausführen dürfen.

Thales AI Security Fabric mindert Risiken und sorgt für mehr Transparenz sowie die Durchsetzung von Richtlinien in KI-gesteuerten Workflows auf Google Cloud.

Thales gibt eine Ausweitung der Zusammenarbeit mit Google Cloud bekannt mit dem Ziel Unternehmen dabei zu unterstützen, neue Herausforderungen in den Bereichen Sicherheit und Governance im Zusammenhang mit agentenbasierter KI zu bewältigen. Organisationen profitieren von integriertem Schutz, Transparenz und davon, die Durchsetzung von Richtlinien für KI-gesteuerte Workflows in Google Cloud zu gewährleisten.

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Durch die Integration von Thales AI Security Fabric mit Google Cloud Gemini Enterprise können Unternehmen Sicherheit, Governance und Transparenz in Echtzeit auf alle Interaktionen zwischen Benutzern, Agenten, Modellen und Tools anwenden.

"Unternehmen stellen derzeit von KI-Assistenten auf KI-Agenten um, die eigenständig Maßnahmen ergreifen, Entscheidungen treffen und mit wichtigen Geschäftssystemen interagieren können. Dies erfordert einen grundlegend anderen Sicherheitsansatz", sagt Eva Rudin, Senior Vice President for Cybersecurity Products bei Thales. "Durch den Ausbau unserer Zusammenarbeit mit Google Cloud unterstützen wir Unternehmen dabei, das notwendige Vertrauen aufzubauen mit Sicherheit und Governance als Grundlage für die nächste Generation der Unternehmens-KI."

Unternehmen lassen die Experimentierphase mit KI hinter sich und beginnen nun damit, autonome Agenten in großem Maßstab einzusetzen. Traditionelle Sicherheitsansätze haben Mühe, mit dieser Entwicklung Schritt zu halten. Im Gegensatz zu herkömmlichen Anwendungen, die innerhalb vordefinierter Workflows agieren, können KI-Agenten dynamisch mit anderen Agenten argumentieren, planen, entscheiden und handeln, wodurch neue Angriffsflächen und Herausforderungen im Bereich der Governance entstehen.

Branchenanalysten zufolge hat sich die Absicherung agentenbasierter KI zu einer der dringlichsten Herausforderungen bei der Einführung von KI in Unternehmen entwickelt, da Organisationen ein Gleichgewicht zwischen Innovation, Sicherheit, Compliance und Vertrauen herstellen wollen.

Sicherheit für das Zeitalter der agentenbasierten KI

Die erweiterte Zusammenarbeit zwischen Thales und Google Cloud soll Unternehmen dabei unterstützen, neue Risiken im gesamten Lebenszyklus agentenbasierter KI zu bewältigen. Dazu zählen u. a. Prompt Injection, das Durchsickern sensibler Daten, unsichere Ausgaben, unbefugte Aktionen und zunehmend komplexe Interaktionen zwischen Agenten.

Indem Unternehmen KI-Agenten mit sensiblen Geschäftssystemen und kritischen Daten verbinden, schaffen sie eine umfassendere und dynamischere Angriffsfläche als es mit herkömmlichen Sicherheitsarchitekturen bewältigt werden kann. So könnten beispielsweise KI-Agenten, die mit der Abwicklung von Versicherungsansprüchen betraut sind, ihre Befugnisse überschreiten, indem sie personenbezogene Daten aus nicht genehmigten Quellen nutzen, um Auszahlungen zu beeinflussen, was Datenschutz- und Compliance-Risiken nach sich zieht. Die Thales AI Security Fabric wendet Kontrollmaßnahmen rund um die Agenten an, um diese innerhalb der autorisierten Grenzen zu halten, den Datenzugriff zu beschränken und unangemessene Aktionen in Echtzeit zu blockieren.

Diese einheitliche Sicherheitsschicht der Thales AI Security Fabric wirkt über alle Interaktionen hinweg und unterstützt Unternehmen dabei, Richtlinien durchzusetzen, KI-spezifische Bedrohungen zu erkennen, den Überblick über das Verhalten der Agenten zu behalten und Governance-Anforderungen zu erfüllen. Auf dieser Grundlage können Unternehmen KI-Agenten einsetzen, um legitime Geschäftsabläufe auszuführen und gleichzeitig die mit einer wachsenden Angriffsfläche verbundenen Risiken zu mindern.

"Google Cloud unterstützt Unternehmen dabei, den Schritt vom Experimentieren mit KI-Agenten hin zu deren sicherer Bereitstellung im gesamten Unternehmen zu vollziehen", sagt Vineet Bhan, Director of Security and Identity Partnerships bei Google Cloud. "Da Agenten immer leistungsfähiger werden und zunehmend mit kritischen Daten und Systemen vernetzt sind, benötigen Kunden Sicherheits- und Governance-Maßnahmen, die fest in ihre Betriebsabläufe integriert sind. Unsere Zusammenarbeit mit Thales bietet Unternehmen zusätzliche Möglichkeiten, agentenbasierte KI-Workflows zu schützen und diese nächste Generation der KI mit größerer Zuversicht einzuführen."

Kernfunktionen der Thales AI Security Fabric

Die Thales AI Security Fabric unterstützt Unternehmen dabei, KI sicher zu skalieren, indem sie Transparenz und Kontrolle darüber bietet, wie KI-Systeme und -Agenten auf Daten zugreifen, miteinander interagieren und unternehmensweit Maßnahmen ergreifen. Sie ermöglicht es Unternehmen, KI-bezogene Risiken zu erkennen und zu bewerten, sensible Informationen zu schützen, unbefugte oder unsichere Aktionen zu verhindern und sicherzustellen, dass KI-Aktivitäten mit den Unternehmensrichtlinien und den Absichten der Nutzer im Einklang stehen. Zentralisierte Governance- und Compliance-Funktionen geben Sicherheits- und Führungskräften zudem mehr Vertrauen, den Einsatz von KI auszuweiten und gleichzeitig eine angemessene Aufsicht aufrechtzuerhalten.

Über Thales

Thales (Euronext Paris: HO) ist ein weltweit führender Anbieter von Spitzentechnologien in den Bereichen Verteidigung, Luft- und Raumfahrt sowie Cyber Digital. Das Portfolio an innovativen Produkten und Dienstleistungen adressiert mehrere große Herausforderungen: Souveränität, Sicherheit, Nachhaltigkeit und Inklusion.

Die Gruppe investiert jährlich mehr als 4,5 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung in Schlüsselbereichen, insbesondere für kritische Umgebungen wie künstliche Intelligenz, Cybersicherheit, Quanten- und Cloud-Technologien.

Thales beschäftigt mehr als 85.000 Mitarbeiter in 65 Ländern. Im Jahr 2025 erzielte der Konzern einen Umsatz von 22,1 Milliarden Euro.

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