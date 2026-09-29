Ludwigshafen (ots) -Der Herbst steht vor der Tür - und damit beginnt auch die Zeit, sich gegen die saisonale Grippe zu wappnen. Die Pronova BKK empfiehlt, die Grippeschutzimpfung möglichst frühzeitig wahrzunehmen, denn der Impfschutz braucht etwa zwei Wochen, um sich vollständig aufzubauen. Wer sich jetzt impfen lässt, hat gute Chancen, rechtzeitig vor dem Beginn der ersten Grippewelle geschützt zu sein.Eine Grippe, medizinisch Influenza, ist mehr als eine gewöhnliche Erkältung. Sie kann plötzlich mit hohem Fieber, starkem Krankheitsgefühl, Kopf- und Gliederschmerzen sowie trockenem Husten beginnen. Während manche Menschen nur leichte Symptome entwickeln, kann die Erkrankung bei anderen schwer verlaufen und zu Komplikationen wie einer Lungenentzündung führen. Besonders gefährdet sind ältere Menschen, chronisch Erkrankte und Schwangere."Die beste Zeit für die Grippeimpfung ist jetzt. Wer nicht erst auf die ersten Erkrankungsfälle warten möchte, kann bereits vorsorgen und seinem Immunsystem Zeit geben, einen entsprechenden Schutz aufzubauen", erklärt Dr. med. Anke Hurst, Fachärztin für Innere Medizin und beratende Ärztin der Pronova BKK. "Gerade für Menschen mit einem erhöhten Risiko für einen schweren Verlauf ist die Impfung eine wichtige Möglichkeit, sich zu schützen."Leicht zugänglich: Impfen beim Arzt, in der Apotheke oder im UnternehmenDie Grippeschutzimpfung lässt sich unkompliziert in den Alltag integrieren. Haus- und Facharztpraxen bieten die Impfung an, für Kinder sind Kinderärztinnen und Kinderärzte die richtigen Ansprechpartner. Auch einige Apotheken führen Grippeschutzimpfungen durch.Am Arbeitsplatz gibt es ebenfalls Möglichkeiten, sich gegen Grippe zu schützen: Die Pronova BKK führt in vielen Unternehmen Grippeschutzimpfungen direkt vor Ort durch. So können Beschäftigte die Impfung unkompliziert während ihres Arbeitstages wahrnehmen.Die Kosten für die Grippeschutzimpfung werden von der gesetzlichen Krankenversicherung übernommen.Für wen ist die Grippeimpfung besonders wichtig?Eine Influenza kann grundsätzlich jeden Menschen treffen. Besonders empfohlen wird die Impfung für Menschen mit erhöhtem Risiko, unter anderem für alle ab 60 Jahren, Schwangere, Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeeinrichtungen sowie Erwachsene und Kinder mit bestimmten chronischen Erkrankungen. Bislang wurde nur jedes zehnte chronisch vorerkrankte Kind geimpft, dabei entfallen rund 1/3 der Krankenhausaufenthalte aufgrund von Influenza auf Kinder.Zudem gilt die Impfempfehlung auch für Erwachsene und Kinder, die engen Kontakt zu den genannten Risikopersonen haben. Auch Menschen, die aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit ein erhöhtes Ansteckungsrisiko haben und auch zahlreiche andere Personen anstecken können - etwa medizinisches Personal oder Personen mit viel Kontakt zu anderen Menschen - können von einer Grippeimpfung profitieren."Auch gesunde Menschen können an Influenza erkranken und andere anstecken. Für bestimmte Personengruppen ist das Risiko für einen schweren Verlauf allerdings höher", so Hurst. "Wer unsicher ist, ob eine Grippeimpfung im eigenen Fall sinnvoll ist, kann sich in der Arztpraxis individuell beraten lassen."Häufige Fragen: Sicherheit und VerträglichkeitDie Grippeimpfung gilt als gut verträglich. Wie bei anderen Impfungen können vorübergehend leichte Beschwerden wie Schmerzen an der Einstichstelle, Müdigkeit oder ein allgemeines Unwohlsein auftreten. Diese Reaktionen klingen in der Regel nach kurzer Zeit wieder ab. "Die Grippeimpfung kann keine Influenza auslösen, denn der Impfstoff enthält keine vermehrungsfähigen Grippeviren", erklärt Hurst. "Der Körper setzt sich mit den Bestandteilen des Impfstoffs auseinander und bildet daraufhin Abwehrstoffe. Wenn später echte Grippeviren in den Körper gelangen, kann das Immunsystem schneller reagieren." Wer sich in diesem Herbst gegen Grippe schützen möchte, sollte daher nicht warten, bis die Grippewelle bereits begonnen hat. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt für die Impfung. Der vollständige Impfschutz baut sich innerhalb von etwa zwei Wochen auf.Weitere Informationen zur Grippeerkrankung und -impfung gibt es unter pronovabkk.de/grippePressekontakt:Pronova BKKMaria BoddezMaria.Boddez@pronovabkk.deMobil 0173 2094310Telefon 0214 32296-1256Fax 0214 32296-7256Postanschrift:67082 LudwigshafenHausanschrift:Horst-Henning-Platz 151373 Leverkusenpronovabkk.deOriginal-Content von: pronova BKK, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/119123/6361389