Bad Berka (ots) -Zum alljährlichen Weltherztag am 29. September plädiert Dr. Philipp Lauten, Chefarzt der Klinik für Kardiologie und Internistische Intensivmedizin am Herzzentrum der Zentralklinik Bad Berka, die acht Falktoren für ein gesundes Herz zu beachten. Hinzu komme jedoch aus seiner Sicht auch eine weitere Komponente: "Wir sind ständig unter Strom. Informationen und Ablenkung, wann und wo immer man möchte. Digitale Disziplin fördert die Gesundheit. Eine Stunde vor dem Schlafen sollte man keine digitalen Geräte nutzen. Die Informationsflut führt bei vielen Menschen zu einem erhöhten Blutdruck. Die Betroffenen finden keine Ruhe, weniger erholsamen Schlaf", so der Chefarzt.Zu den acht Faktoren, die für die Herzgesundheit von großer Bedeutung sind, gehören ein gesunder Blutdruck und entsprechende Cholesterinwerte, Normlagewicht, Diabetesvermeidung, gesunde Ernährung, Bewegung und ausreichend Schlaf. "Jeder sollte täglich sieben bis neun Stunden schlafen. Das gilt auch für Jugendliche". Bei der Bewegung müssten es nicht die berühmten 10.000 Schritte täglich sein. "Das ist eine relativ fiktive Grenze. Es wurde herausgefunden, dass es keine 10.000 sein müssen: Der größte Nutzen ist schon bei rund 7.000 Schritten am Tag erreicht, bei Älteren teilweise bereits bei 6.000. Mehr schadet nicht, bringt aber immer weniger zusätzlich. Dazu gibt es eine gute Studienlage.".Die Zahl der Menschen mit Herzerkrankungen steigt. Gründe sind die gestiegene Lebenserwartung, aber auch ein ungesunder Lebensstil. Neben Stress ist nach wie vor Übergewicht immer noch ein großes Risiko bei Herzkrankheiten. "Natürlich braucht nicht jeder die sogenannte Abnehmspritze, aber bei schwer adipösen Patienten ist es mitunter nötig, wenn z. B. ein Patient mit hohem Übergewicht, der seine Ernährung umgestellt hat, Sport treibt und es trotzdem nicht schafft. Da gibt es mit der Spritze radikale Erfolge, natürlich unter ärztlicher Kontrolle. Es gibt auch Nachteile, aber aus kardiologischer Sicht können wir ganz deutlich sehen: plötzlich bessern sich die Blutfettwerte, die Blutdruckwerte. Das bedeutet auch automatisch ein geringeres Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen, Schlaganfall, koronare Klappenfehler, Herzschwäche, Schlaganfall, koronare Herzkrankheit und Herzschwäche", erklärt Dr. Lauten.Die zum Verbund der RHÖN-KLINIKUM AG gehörende Zentralklinik Bad Berka zählt mit ihren 21 Fachkliniken und Fachabteilungen sowie ihrer über 120-jährigen Geschichte zu den großen Thüringer Kliniken. Jährlich werden hier rund 40.000 Patienten behandelt, 1.800 Mitarbeitende sind an der Klinik beschäftigt. www.zentralklinik.dePressekontakt:Zentralklinik Bad BerkaAnke Geyer | Medien und KommunikationT. +49 361 78928019 | presse@zentralklinik.deOriginal-Content von: RHÖN-KLINIKUM AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109212/6361387