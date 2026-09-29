Frankfurt am Main (ots) -Wer Heuschnupfen hat, weiß meist, wann die Beschwerden wieder nachlassen. Für Menschen mit chronischer Nesselsucht - auch Urtikaria genannt - oder einer Hausstaubmilbenallergie gibt es diesen Zeitpunkt oft nicht. Viele leiden über Monate oder sogar Jahre hinweg wiederholt unter den Folgen ihrer Erkrankung, ohne zu wissen, welche Möglichkeiten zur Linderung der Symptome es heute gibt, auch mit Medikamenten zur Selbstmedikation aus der Apotheke. Hinzu kommt, dass sich Betroffene von ihrem Umfeld oft nicht ausreichend verstanden fühlen. Der Welt-Urtikaria-Tag am 1. Oktober will deshalb nicht nur über Behandlungsmöglichkeiten aufklären, sondern auch das Bewusstsein für die Belastungen im Alltag stärken.Wenn Symptome nicht verschwindenChronische Nesselsucht geht mit wiederkehrenden Hautreaktionen wie Quaddeln, Schwellungen, Juckreiz und Rötungen einher. Die Beschwerden setzen häufig plötzlich ein. Während sich bei der chronisch spontanen Urtikaria kein eindeutiger Auslöser feststellen lässt, können Stress oder Infektionen die Symptome begünstigen oder verstärken. Die chronisch induzierbare Urtikaria wird dagegen durch bestimmte Reize ausgelöst, etwa Kälte oder Wärme, Schwitzen, Druck und Reibung, Sonnenlicht oder Wasserkontakt."Wenn man Patientinnen und Patienten mit chronischer Urtikaria fragt, was sie am meisten belastet, nennen die meisten nicht die sichtbaren Quaddeln, sondern den Juckreiz. Dieser ist oft quälend, besonders nachts, und führt zu erheblichen Schlafstörungen, die sich tagsüber auf Konzentration, Arbeitsfähigkeit und soziale Teilhabe auswirken können", sagt Allergologe Prof. Ralph Mösges.Mehr als Juckreiz und QuaddelnViele von Nesselsucht Betroffene richten ihren Alltag mit der Zeit nach der Erkrankung aus. Sie schlafen schlechter, verzichten auf Aktivitäten oder nehmen Einschränkungen hin, die längst nicht selbstverständlich sein müssen. "Internationale Leitlinien definieren vollständige Symptomkontrolle und die Wiederherstellung einer normalen Lebensqualität als Therapieziel - nicht lediglich eine Reduktion der Beschwerden", so Prof. Mösges. In der Praxis wird dieses Ziel jedoch häufig noch nicht erreicht. Weniger als die Hälfte der Betroffenen wird unter einer Standardbehandlung mit Antihistaminika vollständig beschwerdefrei.[1]Beschwerden trotz Therapie?Halten die Symptome an, bedeutet das nicht zwangsläufig, dass keine wirksamen Möglichkeiten mehr zur Verfügung stehen. Prof. Mösges rät: "Sobald Beschwerden unter laufender Therapie bestehen bleiben, sollte die Behandlung zeitnah überprüft werden - nicht erst nach Monaten des Abwartens." In Absprache mit dem behandelnden Arzt oder der behandelnden Ärztin kann beispielsweis die Dosis des Allergie-Medikaments erhöht werden. Dass dies nicht unbedingt notwendig ist, zeigen neue Daten: In einer Untersuchung erwies sich ein Wechsel auf den Wirkstoff Bilastin als ebenso wirksam wie die Verdopplung der Dosis eines anderen Antihistaminikums.[1] Gleichzeitig wurden weniger arzneimittelbedingte Nebenwirkungen berichtet. "Ein Substanzwechsel ist damit eine wissenschaftlich belegte, gleichwertige Option - und vermeidet möglicherweise die Nachteile einer Dosiserhöhung, wie erhöhtes Sedierungsrisiko oder schlechtere Verträglichkeit", fasst Prof. Mösges die Ergebnisse zusammen. Gerade bei Erkrankungen, die Betroffene über längere Zeit begleiten, ist die Verträglichkeit einer Behandlung von Bedeutung.Allergien ohne saisonale PauseÄhnlich wie chronische Nesselsucht können auch nicht-saisonale Allergien - beispielsweise gegen Hausstaubmilben oder Tierhaare - dauerhaft belasten. "Menschen mit chronischer Urtikaria oder ganzjährig auftretenden Allergien benötigen oft eine Dauertherapie über Monate oder Jahre. Gute Symptomkontrolle allein reicht dabei nicht aus. Die Behandlung muss sich auch langfristig in Alltag, Schule und Beruf integrieren lassen", sagt Prof. Mösges. Wer über längere Zeit auf Behandlung angewiesen ist, achtet deshalb nicht nur darauf, ob sie wirkt. Auch die Verträglichkeit und Alltagstauglichkeit spielen eine wichtige Rolle.Darauf kommt es bei einer Langzeitbehandlung anAllegra Allergietabletten enthalten Bilastin, ein Antihistaminikum der neuesten Generation. Es wird sowohl bei chronischer Urtikaria als auch bei allergischem Schnupfen eingesetzt, darunter auch bei ganzjährigen Beschwerden durch Hausstaubmilben- oder Tierhaarallergien. Studien zeigen, dass es schnell wirkt - meist innerhalb von 30 bis 60 Minuten - und seine Wirkung bis zu 24 Stunden anhält.[2] Da Bilastin die Blut-Hirn-Schranke nur in geringem Maß passiert,[3] macht es nicht müder als Plazebo (ein Scheinmedikament).[4] Außerdem zeigt sich selbst bei regelmäßiger Einnahme kein Wirkverlust.[5] Gerade bei Erkrankungen, die Betroffene über längere Zeit begleiten können, sind das wichtige Eigenschaften. Auch für Kinder liegen Studiendaten vor, die eine gute Verträglichkeit des Wirkstoffs unterstützen.[6] Für junge Patientinnen und Patienten ist besonders wichtig, dass eine Behandlung Schule, Freizeit und Alltag möglichst wenig beeinträchtigt.Besser schlafen, weniger Einschränkungen im AlltagWie eine wirksame Therapie den Alltag erleichtern kann, zeigen auch aktuelle Studiendaten. In einer 2025 veröffentlichten Untersuchung zu Bilastin berichteten Menschen mit chronischer spontaner Urtikaria bereits nach acht Wochen über deutlich weniger Juckreiz und seltener auftretende Beschwerden.[7] Gleichzeitig verbesserten sich die Schlafqualität und die alltägliche Lebensqualität. Viele Studienteilnehmende fühlten sich im Alltag weniger eingeschränkt als vor Beginn der Behandlung mit Bilastin.Die wichtigste Botschaft zum Welt-Urtikaria-Tag: Wiederkehrende Quaddeln, Schwellungen oder anhaltender Juckreiz sollten nicht als normal akzeptiert werden. Wer trotz Behandlung weiterhin Beschwerden hat, sollte gemeinsam mit der behandelnden Ärztin oder dem behandelnden Arzt prüfen, ob eine Anpassung der Therapie sinnvoll sein könnte.MAT-DE-2604141-1.0 - 09/2026Über Opella.Opella ist ein international tätiges, zukunftsorientiertes Unternehmen, das den Markt für rezeptfreie Medikamente (OTC-Produkte) neu denkt und mit innovativen Konzepten weiterentwickelt. Unsere Mission: Selfcare so einfach wie möglich zu machen - indem wir Menschen befähigen, Gesundheit in die eigenen Hände zu nehmen. Dieses Ziel verfolgen wir für mehr als 500 Millionen Verbraucher*innen weltweit. Getragen wird diese Mission von 100 etablierten und weltweit geschätzten Marken, unserem globalen Team mit 11.000 engagierten Mitarbeitenden, 13 erstklassigen Produktionsstandorten - einer davon in Köln - und vier spezialisierten Zentren für Forschung und Innovation. Unser Hauptsitz befindet sich in Paris, Frankreich.In Deutschland ist die A. Nattermann & Cie. GmbH das Unternehmen hinter bekannten und bewährten Opella-Marken, die aus Apotheken nicht wegzudenken sind - darunter Allegra, Buscopan, Dulcolax, Thomapyrin und Mucosolvan. Viele dieser Produkte sind Marktführer in ihrem jeweiligen Segment.Als weltweit B Corp-zertifiziertes Unternehmen setzen wir uns aktiv für eine gesündere Zukunft für Mensch und Umwelt ein. Mehr über unsere Mission erfahren Sie unter www.opella.com.Allegra Allergietabletten 20 mg Tabletten.Allegra Allergietabletten 20 mg Schmelztabletten. Wirkstoff: Bilastin. Anwendungsgebiet: Antihistaminikum. Zur Linderung der Beschwerden allergischer Rhinokonjunktivitis und Urtikaria. Apothekenpflichtig.Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke. A. Nattermann & Cie. GmbH, Brüningstraße 50, 65929 Frankfurt am Main. Stand: Tabletten: April 2025, Schmelztabletten: Februar 2025.Allegra Allergietabletten Kinder 10 mg Schmelztabletten. Wirkstoff: Bilastin. Anwendungsgebiet: Antihistaminikum. Zur Linderung der Beschwerden allergischer Rhinokonjunktivitis und Urtikaria bei Kindern im Alter von 6-11 Jahren mit einem Körpergewicht von mind. 20 kg. Apothekenpflichtig. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke. A. Nattermann & Cie. GmbH, Brüningstraße 50, 65929 Frankfurt am Main. Stand: Februar 2025.[1] Fukunaga A et al. Efficacy and safety of switching to bilastine, an H1- antihistamine, in patients with refractory chronic spontaneous urticaria (H1-SWITCH): a multicenter, open-label, randomized, parallel-group comparative study. Front Immunol 2024; 15:1441478.[2] Church MK et al. A lifetime companion for the treatment of allergies. Current Medical Research and Opinion 2020; 36 (3): 445-454.[3] Wang XY et al. Treatment of allergic rhinitis and urticaria: a review of the newest antihistamine drug bilastine. Ther Clin Risk Manag 2016; 12: 585-597.[4] Nicht-sedierend. Müdigkeit und Schläfrigkeit in Studien mit vergleichbarer Häufigkeit wie unter Placebo. Leceta A et al. Bilastine 10 and 20 mg in paediatric and adult patients: an updated practical approach to treatment decisions. 2021 Drugs Context; 10: 2021-5-1.[5] Okubo K et al. Efficacy and safety of bilastine in Japanese patients with perennial allergic rhinitis: A multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel-group phase III study. Allergol Int 2017; 66: 97-105.[6] Leceta A et al. Bilastine 10 and 20 mg in paediatric and adult patients: an updated practical approach to treatment decisions. Drugs Context 2021; 10: 2021-5-1.[7] Nguyen MTT et al. Clinical and quality of life improvement after bilastine treatment among patients with autoimmune chronic spontaneous urticaria. PLoS One 2025; 20(8): e0326445.Pressekontakt:Petersen & Partner Pharma Marketing GmbHein Unternehmen der dpmedKerstin GermighausenMilchstraße 2120148 Hamburgmail@petersenpartner.deTel.: 040.56 00 75-0Fax: 040.56 00 75-30Original-Content von: Petersen & Partner Pharma Marketing GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67478/6361386