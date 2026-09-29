VIKING THERAPEUTICS

Starke VK2735-Daten, Phase-3-Studien und eine orale Variante eröffnen Viking enormes Potenzial - bei weiterhin hohen klinischen und finanziellen Risiken. Der weltweite Markt für Medikamente gegen Adipositas gehört zu den größten Wachstumsthemen des Pharmasektors. Novo Nordisk und Eli Lilly haben mit ihren GLP-1-basierten Medikamenten einen Milliardenmarkt geschaffen, gleichzeitig nimmt der Wettbewerb um neue Wirkstoffe, bessere Verträglichkeit und komfortablere Darreichungsformen deutlich zu. Mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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