EQS-Ad-hoc: Einbecker Brauhaus AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr
Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der Verordnung (EU)
Nr. 596/2014
Die Einbecker Brauhaus AG korrigiert ihre Ergebnisprognose für 2026
Die Gesellschaft hat zuletzt im Rahmen ihrer Hauptversammlung am 12.06.2026 prognostiziert, dass sie im Geschäftsjahr 2026 mit einem negativen Ergebnis im unteren bis mittleren sechsstelligen Bereich rechnet. Das Ergebnis lag im ersten Halbjahr 2026 jedoch oberhalb der Planung. Für das gesamte Geschäftsjahr 2026 geht die Gesellschaft nunmehr von einem ausgeglichenen bis zu einem leicht positiven Jahresergebnis im unteren sechsstelligen Bereich aus.
Einbeck, 29.09.2026
Kontakt:
Marc Kerger
Vorstand
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29.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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|Deutsch
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|Freiverkehr in Hannover
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|391200FYV253VKDXKU44
|EQS News ID:
|2407082
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