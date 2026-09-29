EQS-Ad-hoc: Einbecker Brauhaus AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr

Einbecker Brauhaus AG: Positive Ergebnisprognose für 2026



29.09.2026 / 13:08 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Die Einbecker Brauhaus AG korrigiert ihre Ergebnisprognose für 2026 Die Gesellschaft hat zuletzt im Rahmen ihrer Hauptversammlung am 12.06.2026 prognostiziert, dass sie im Geschäftsjahr 2026 mit einem negativen Ergebnis im unteren bis mittleren sechsstelligen Bereich rechnet. Das Ergebnis lag im ersten Halbjahr 2026 jedoch oberhalb der Planung. Für das gesamte Geschäftsjahr 2026 geht die Gesellschaft nunmehr von einem ausgeglichenen bis zu einem leicht positiven Jahresergebnis im unteren sechsstelligen Bereich aus. Einbeck, 29.09.2026 Kontakt: Marc Kerger Vorstand





Kontakt:

Marc Kerger

Vorstand



Ende der Insiderinformation



29.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News