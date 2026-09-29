Vancouver, British Columbia / 29. September 2026 / IRW-Press / Eureka Metals Corp. (CSE: ERKA) (OTCQB: UREKF) (FWB: S580) ("Eureka" oder das "Unternehmen") berichtet, dass auf seinem Silber-Blei-Zink-Goldprojekt Cabin Lake ("Cabin Lake" oder das "Projekt") in Kürze eine geophysikalische 3D-IP-Vermessung starten soll.

Die Vermessung wird von SJ Geophysics Ltd. ("SJ Geophysics") im Namen des Unternehmens durchgeführt und ist die nächste Phase von Eurekas Explorationsprogramm für 2026 auf Cabin Lake, nachdem das Programm des Unternehmens zur geologischen Kartierung, Prospektion und Bodenbeprobung im Juli abgeschlossen wurde.

Der endgültige Vermessungsplan wurde so konzipiert, dass bekannte mineralisierte Zonen, nordwestlich verlaufende geologische Strukturen und ein magnetisches Tief in der Nähe der mineralisierten Zonen untersucht werden können. Die Vermessung wird dazu beitragen, dass Eureka diese Merkmale unterhalb der Oberfläche besser verstehen und potenzielle Ziele für künftige Bohrungen identifizieren kann.

Höhepunkte

Die 3D-IP-Vermessung startet voraussichtlich bald, da die endgültige Vermessungsplanung abgeschlossen ist.

Die Vermessung wird die mineralisierten Zonen West, New, Central, East und Bluff abdecken.

Die Vermessung wurde konzipiert, um nordwestlich verlaufende geologische Strukturen und ein magnetisches Tief in der Nähe der bekannten mineralisierten Zonen zu untersuchen.

Die Ergebnisse werden mit der geologischen Kartierung durch Eureka im Jahr 2026, den geochemischen Ergebnissen und historischen Explorationsdaten kombiniert, um vorrangige Bohrziele genauer zu definieren.

Danny Matthews, Chief Executive Officer von Eureka, sagte:

"Die 3D-IP-Vermessung ist der nächste Schritt, um die Festlegung von Bohrzielen auf Cabin Lake voranzutreiben. Unsere Arbeiten in diesem Sommer verbesserten unser Verständnis der Geologie und der Strukturen auf dem Projektgebiet, und durch diese Vermessung werden wir untersuchen können, was sich möglicherweise unter der Oberfläche abspielt.

Durch die Kombination der geophysikalischen Daten mit unseren geologischen und geochemischen Arbeiten möchten wir die stärksten Ziele für künftige Bohrungen identifizieren."

3D-IP-Vermessung

SJ Geophysics wird die Vermessung mit seinem verteilten Volterra-Akquisitionssystem durchführen, um Daten zu Resistivität und induzierter Polarisation in vorrangigen Gebieten des Projekts zu sammeln. Der endgültige Vermessungsplan deckt die mineralisierten Zonen West, New, Central, East und Bluff ab und wurde dazu konzipiert, die nordwestlich verlaufenden geologischen Strukturen und ein magnetisches Tief in der Nähe der bekannten mineralisierten Zonen zu untersuchen.

Durch die Vermessung wird Eureka den Zusammenhang zwischen den geologischen und den magnetischen Merkmalen besser verstehen und außerdem beurteilen können, ob sie mit einer weiteren Mineralisierung unter der Oberfläche assoziiert werden können.

Im Anschluss an das Feldprogramm werden die Daten verarbeitet und für 3D-Aufladbarkeits- und Resistivitätsmodelle verwendet. Diese Modelle werden zusammen mit den geologischen, geochemischen und historischen Explorationsdaten des Unternehmens verwendet, um potenzielle Ziele für künftige Bohrungen zu identifizieren.

Bei der IP-Vermessung werden Unterschiede in den elektrischen Eigenschaften von Gesteinen unter der Oberfläche gemessen. Aufladbarkeitsanomalien können mit Sulfidmineralien in Zusammenhang stehen, während Resistivitätsdaten weitere Informationen zu Geologie, Alterierung und Struktur liefern können. Geophysikalische Anomalien sind nicht unbedingt ein Hinweis auf Mineralisierung und erfordern weitere geologische Arbeiten und letztlich auch Testbohrungen.

Abbildung 1. 3D-IP-Vermessungslinien auf Cabin Lake im Jahr 2026 über magnetischen Vermessungsdaten, die die mineralisierten Zonen West, New, Central, East und Bluff zeigen.

Cabin Lake wird in Richtung Bohrphase weiterentwickelt

Die 3D-IP-Vermessung folgt auf Eurekas erstes umfangreiches geologisches Explorationsprogramm auf Cabin Lake, das im Juli 2026 abgeschlossen wurde. Das Programm umfasste geologische Kartierung, Prospektion und systematische Bodenbeprobung auf vorrangigen Gebieten des Projekts.

Während des Programms wurden insgesamt 622 Bodenproben und 96 Gesteinsproben gesammelt. Die Feldarbeiten dokumentierten mehrere Generationen an epithermalen Quarzgängen, weit verbreitete hydrothermale Alterierung und günstige strukturelle Gegebenheiten, darunter Beobachtungen außerhalb der historisch bekannten mineralisierten Zonen.

Gleichzeitig mit dem 3D-IP-Programm treibt das Unternehmen seine Beantragung einer Explorationsgenehmigung für künftige Bohrungen auf Cabin Lake voran.

Das Unternehmen möchte die Ergebnisse der 3D-IP-Vermessung mit seinen geologischen und geochemischen Ergebnissen aus dem Jahr 2026 sowie historischen Explorationsdaten kombinieren, um vorbehaltlich des Erhalts der erforderlichen Genehmigung Ziele für ein erstes Bohrprogramm zu priorisieren.

Über das Projekt Cabin Lake

Das Projekt Cabin Lake liegt rund 23 Kilometer südwestlich von Fraser Lake im zentralen British Columbia. Das Projektgebiet beherbergt mehrere historisch identifizierte Silber-Blei-Zink-Gold-Mineralisierungszonen und wurde bislang nur begrenzt einer modernen und systematischen Exploration unterzogen.

Die historische Exploration auf Cabin Lake ergab hochgradige Edel- und Basismetallmineralisierung in mehreren Gebieten des Projekts, darunter historische Ergebnisse von 2.463 g/t Silber und 8,6 % Zink auf 0,6 Meter, zusammen mit hochgradigen Oberflächenproben aus den Zonen Central, East und Bluff.

Eurekas Explorationsprogramm von 2026 konzentriert sich darauf, moderne geologische, geochemische und geophysikalische Daten zu kombinieren, um das breitere mineralisierte System besser zu verstehen und Ziele für künftige Bohrungen festzulegen.

Qualifizierte Person

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Ryan Versloot, P.Geo., einem technischen Berater des Unternehmens und einer qualifizierten Person im Sinne von National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Eureka Metals Corp.

Eureka Metals Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Entwicklung von Explorationsprojekten in Kanada konzentriert. Das Unternehmen hält eine Beteiligung von 100 % am Titanprojekt Tyee in Québec, das aussichtsreich für eine Titan-Vanadium-Scandium-Mineralisierung ist, eine Option zum Erwerb einer Beteiligung von bis zu 80 % am KM98-Titan-Projekt in Québec sowie eine Option auf den Erwerb einer Beteiligung von 100 % am Polymetall-Projekt Cabin Lake in British Columbia, das Potenzial für eine Silber-Blei-Zink-Gold-Mineralisierung aufweist.

Im Namen des Board of Directors

Danny Matthews

Chief Executive Officer

E-Mail: info@eurekametals.com

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Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

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