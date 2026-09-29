Nasdaq 100 Prognose & Analyse für den 29.09.26 - Aktuelle Einschätzung

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 30.411 Punkten. Der Index hat am Vormittag zunächst moderat zurückgesetzt, konnte sich am Nachmittag deutlicher erholen. Die Gewinne wurden aber mit Aufnahme des offiziellen Handels direkt wieder abgegeben. Es ging dynamisch und mit Momentum zurück; das Tagestief wurde bei 30.118 Punkten formatiert. Den Bullen gelang es den Index hier zu drehen und bis zum Abend wieder nach Norden zu schieben. Es ist allerdings nicht gelungen, das Tageshoch zu erreichen. Im späten Handel bröckelten die Notierungen wieder etwas ab.

- Nasdaq 100 WKN A0AE1X - ISIN US6311011XXX - Ticker: US100

?? Nasdaq 100 aktuell: 3 Key Takeaways

Eingetrübtes Kurzfrist-Bild: Der Index ist vorbörslich unter wichtige gleitende Durchschnitte (SMA20 - SMA50 im 1h-Chart) gerutscht. Solange der Nasdaq 100 unter 30.489/30.528 Punkten notiert, bleibt der Druck auf der Unterseite bestehen.

Kritische Unterstützungszone: Auf der Unterseite liegt das primäre Ziel und der wichtigste Support bei der SMA200 (1h) - SMA50 (4h) im Bereich um 30.013 bis 30.091 Punkte . Ein Bruch dieser Zone würde weiteres Abwärtspotenzial Richtung 29.755 - 29.345 Punkte freisetzen.

Bullen brauchen Rückkehr über 30.528+: Für eine nachhaltige Erholung und den erneuten Anlauf auf das Allzeithoch müssen die Käufer den Index per Stundenschlusskurs zurück über die Widerstandszone von 30.528 bis 30.569 Punkten schieben.

Der Nasdaq 100 notierte gestern Morgen bei 30.411 Punkten. Am Vormittag setzte der US-Tech-Index zunächst moderat zurück, konnte sich am Nachmittag jedoch spürbar erholen. Die Gewinne wurden allerdings mit Aufnahme des offiziellen US-Handels direkt wieder abgegeben.

Es ging dynamisch und mit starkem Abwärtsmomentum zurück; das Tagestief wurde bei 30.118 Punkten markiert. Hier gelang es den Bullen, den Index zu drehen und bis zum Abend wieder nach Norden zu schieben. Das Tageshoch konnte jedoch nicht mehr erreicht werden, und im späten Handel bröckelten die Notierungen erneut etwas ab.

Tagesvergleich - Kennzahlen

Kennzahl 28.09. (Ist) 25.09. (Ist) Erwartete Range (28.09.) Tageshoch (TH) 30.519 Pkt. 30.744 Pkt. 30.562 Pkt. Tagestief (TT) 30.118 Pkt. 30.436 Pkt. 29.972 Pkt. Tagesschluss 30.226 Pkt. 30.672 Pkt. - Handelsspanne 401 Punkte 308 Punkte -

*Betrachtungszeitraum: 08:00-22:00 Uhr....

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