DAX Prognose für Dienstag, 29.09.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 25.474 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Die Bullen haben versucht, den Index nach oben zu schieben, scheiterten aber. Es ging am Vormittag in Richtung Süden. Erst am Mittag gelangen die Stabilisierung und die nachfolgende Erholung. Der Index konnte bis zum Nachmittag eine Entlastungsbewegung abbilden, die aber direkt wieder abverkauft wurde. Es wurde gestern im Handel ein Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich konnte sich der Index noch einmal dynamisch erholen, aber auch diese Bewegung ist nachfolgend im Zuge von Gewinnmitnahmen abverkauft worden. Der DAX ging bei 25.530 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469XXX - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? 3 Key Takeaways

Markttendenz: Leicht bullische Gesamttendenz (55 - Wahrscheinlichkeit für das Bull-Szenario).

Leicht bullische Gesamttendenz (55 - Wahrscheinlichkeit für das Bull-Szenario). Charttechnische Lage: Der DAX notiert im 1h- und 4h-Chart im neutralen bis bärischen Bereich unter wichtigen gleitenden Durchschnitten (SMA50 - SMA200).

Der DAX notiert im 1h- und 4h-Chart im neutralen bis bärischen Bereich unter wichtigen gleitenden Durchschnitten (SMA50 - SMA200). Sentiment: Der Fear - Greed Index steht bei 34 Punkten ("Fear").

DAX aktuell: Rückblick - Xetra-Schluss vom 28.09.2026

Der DAX ging gestern Morgen bei 25.474 Punkten in den vorbörslichen Handel. Versuche der Bullen, den Index am Vormittag nach oben zu schieben, scheiterten. Erst am Mittag gelang nach einer Bewegung gen Süden die Stabilisierung mit anschließender Erholung. Die nachfolgende Entlastungsbewegung bis zum Nachmittag wurde jedoch wieder abverkauft, sodass zum Xetra-Schluss ein Tagesverlust ausgewiesen wurde.

Nachbörslich folgte eine weitere dynamische Erholung, die im Zuge von Gewinnmitnahmen erneut abgegeben wurde. Der DAX beendete den Tagesschluss bei 25.530 Punkten.

Gewinner und Verlierer im DAX (28.09.2026)

Per Xetra-Schluss notierten 19 Aktien im Plus und 21 Aktien mit Abschlägen:

Top 3 Gewinner: Merck (+2,72 - Siemens Healthineers (+2,68 - Qiagen (+2,45 %)

Merck (+2,72 - Siemens Healthineers (+2,68 - Qiagen (+2,45 %) Top 3 Verlierer: Siemens Energy (-1,64 - Rheinmetall (-1,56 - BMW (-1,43 %)

DAX Statistik - Kurs-Range im Überblick

Kennzahl 28.09. Erwartet* 28.09. Ist* 25.09. Ist* Range 28.09. Tageshoch (TH) 25.657 25.598 25.631 25.657 Tagestief (TT) 25.385 25.369 25.377 25.385 Xetra-Schluss 25.374 25.409 - - Tagesschluss 25.530 25.578 - - Range (Punkte) 272 229 - -

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