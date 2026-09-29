Hamburg (ots) -- Neue Mars-Studie zeigt: Unsicherheiten zu Gesundheit, Verhalten und Alltagstauglichkeit halten viele Menschen von einer Adoption ab.- Zum Mars Global Adoption Weekend startet deshalb in Hamburg eine 24-tägige Plakatkampagne mit Hunden und Katzen aus dem Tierheim Süderstraße.- Eine In-Store-Aktivierung, Willkommenspakete und eine Sachspendenaktion in teilnehmenden Fressnapf-Märkten ergänzen die Initiative.Unsicherheiten über die Vorgeschichte eines Tieres und fehlende verlässliche Orientierung halten Menschen davon ab, ein Tier zu adoptieren. Das zeigt eine neue internationale Studie von Mars Incorporated, die im Vorfeld des Mars Global Adoption Weekend 2026 durchgeführt wurde. Sie vertieft das Verständnis dafür, welche Hürden Menschen bei der Erwägung einer Tieradoption erleben und wie gezielte Unterstützung dazu beitragen kann, dass mehr Tiere aus dem Tierschutz ein dauerhaftes, liebevolles Zuhause finden.Die Befragten benennen als Hürden besonders häufig Sorgen um den Gesundheitszustand und die unbekannte Krankengeschichte des Tieres (33 Prozent), Unsicherheit über dessen Verhaltenshistorie (27 Prozent) und Zweifel, ob das Tier zum eigenen Haushalt passt (25 Prozent).Der Blick auf Deutschland: Vertrauen in Tierheime als SchlüsselFür den deutschen Markt zeigt die Umfrage einen klaren Ankerpunkt: Das Vertrauen in Tierheime und Tierschutzorganisationen ist hierzulande besonders ausgeprägt. Bei Ernährungsfragen nennen 36 Prozent der Deutschen Tierheime und Tierschutzorganisationen als vertrauenswürdige Informationsquelle - der höchste Wert aller untersuchten Märkte. Auch der Wunsch, nach der Adoption weiterhin direkt Kontakt zum Tierheim halten zu können, ist in Deutschland überdurchschnittlich stark ausgeprägt. Genau hier setzt die Hamburger Kampagne an: Sie verbindet Sichtbarkeit im Stadtraum mit dem Versprechen konkreter, verlässlicher Unterstützung vor Ort.24 Tage Tierheimtiere im Hamburger Stadtbild: Mars Pilotkampagne verbindet Sichtbarkeit mit konkreten Antworten auf AdoptionszweifelNach zwei erfolgreichen "Paw Parade"-Jahren (https://www.mars.com/de-de/news-and-stories/press-releases-statements/hundeparade-schafft-aufmerksamkeit-fur-tierheimtiere-452) setzt Mars Petcare mit seinen Marken PEDIGREE und WHISKAS die Hamburger Adoptionsinitiative nun im großen Stil im Stadtbild fort: Seit dem 21. September 2026 rückt eine 24-tägige Plakatkampagne in Hamburg Hunde und Katzen aus dem Tierheim Süderstraße in den Mittelpunkt. Gemeinsame Absender sind neben PEDIGREE und WHISKAS auch der Handelspartner Fressnapf, der Deutsche Tierschutzbund und der Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.. Die Aktion ist Teil des weltweiten Mars Global Adoption Weekend, das 2026 auf mehr als 30 Länder ausgeweitet wird und mehr lokale Tierheime als je zuvor unterstützt.Das Besondere: Die Motive bewerben nicht nur die Adoption, sie setzen zugleich an den realen Unsicherheiten künftiger Tiereltern an. Die Botschaften auf den Screens greifen konkrete Adoptionsbarrieren aus der Mars-Umfrage auf und geben Orientierung.Andre Büge, Head of Communication Pet Nutrition bei Mars in Deutschland, erklärt: "Die Daten unserer Umfrage zeigen, dass der Wunsch zu adoptieren da ist, oft aber an Unsicherheiten scheitert. Für rund jede dritte befragte Person (34,2 Prozent) stellen fehlendes Wissen und Unsicherheiten rund um den Adoptionsprozess eine Hürde dar. In Hamburg als besonders tierlieber Stadt setzen wir mit unserer Pilotkampagne genau dort an: Über prominente City-Screens rücken wir Tierheimtiere ins Rampenlicht und ermutigen dazu, sich vor Ort zu erkundigen. Flankiert von starken Partnern ebnen wir den Weg für eine erfolgreiche Adoption."Statt anonymer Werbebotschaften setzt die Kampagne auf konkrete Tiere mit Charakter - und koppelt jede Begegnung mit einer klaren Hilfestellung zu den häufigsten Adoptionssorgen. So wird aus einem flüchtigen Kontakt im Stadtraum ein niedrigschwelliger erster Schritt in Richtung Adoption.Tomasz Pawlowski, Geschäftsführer von Mars Pet Nutrition DACH, betont: "Wir bei Mars sind überzeugt: Jede Katze und jeder Hund verdient ein liebevolles Für-Immer-Zuhause. Im Rahmen des Mars Global Adoption Weekend machen wir Hunde und Katzen aus dem Tierheim an der Süderstraße stellvertretend für unzählige Tiere, die bundesweit auf eine neue Familie hoffen, sichtbar. Gemeinsam mit unseren Partnern dem Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V., dem Deutschen Tierschutzbund und Fressnapf wollen wir mit der Kampagne Vorurteile gegenüber Tierheimtieren adressieren, Adoptionshürden abbauen und Menschen dazu inspirieren, eine Adoption aus dem Tierheim in Betracht zu ziehen."Sven Fraass, Pressesprecher des Hamburger Tierschutzvereins von 1841 e.V., bekräftigt: "Wer sich für ein Tier aus dem Tierschutz entscheidet, gibt ihm eine zweite Chance auf ein schönes Leben. Wir freuen uns über diese Aktion, weil sie Ängste abbaut und zeigt, wie viel Potential in Tierheimtieren steckt. Bei der Adoption begleiten wir Mensch und Tier mit Herz und Erfahrung, kennen unsere Schützlinge ganz genau und sorgen dafür, dass aus beiden Seiten eine glückliche Einheit wird."Von Sichtbarkeit zu Unterstützung: Fressnapf begleitet den Start ins neue ZuhauseDie Kampagne bleibt nicht auf den öffentlichen Raum beschränkt: Wer ein Tier aus dem Tierheim Süderstraße adoptiert, erhält in allen 18 teilnehmenden Fressnapf-Märkten in Hamburg ein Willkommenspaket, um die ersten Schritte ins gemeinsame Leben zu erleichtern. Ergänzend findet am 1. und 2. Oktober eine Sachspendenaktion zugunsten des Tierheims Süderstraße sowie weiterer Tierschutzorganisationen statt. Mitarbeitende von Mars informieren Kundinnen und Kunden vor Ort über die aktuellen Bedürfnisse der Tierheime und laden dazu ein, Futter oder dringend benötigten Tierbedarf direkt für die betreuten Tiere zu spenden.Für Fressnapf und Mars Petcare ist die gemeinsame Aktivierung im Rahmen des Mars Global Adoption Weekend ein gezielt lokal verankerter Pilot, der die Handelspartnerschaft um einen sichtbaren Tierschutz-Impuls erweitert. Der Schulterschluss von PEDIGREE, WHISKAS, Fressnapf, dem Deutschen Tierschutzbund und dem Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.,V. unterstreicht, dass verantwortungsvolle Adoption eine gemeinsame Aufgabe von Marke, Handel und Tierschutz ist.Auch für alle, die bereits ein Haustier haben, wird die Aktion direkt im Markt erlebbar: Im Rahmen der In-Store-Aktivierung "Für mehr Glücksmomente" können Kundinnen und Kunden den Tierschutz gezielt unterstützen. Durch den Kauf von WHISKAS- oder PEDIGREE-Produkten wird noch bis zum 11. Oktober jeweils eine 5-Euro-Spende an den Deutschen Tierschutzbund ausgelöst. Zudem nehmen Interessierte mit dem Kauf an einem Gewinnspiel teil: Dazu einfach den Kassenbon auf Für mehr Glücksmomente - Jetzt mitmachen (https://welttiertag.com/de) hochladen und die Chance auf einen 50-Euro-Händlergutschein sichern.Neu: Online Adoption Hub mit ExpertenwissenUm den Weg zu einer verantwortungsvollen Adoption zusätzlich zu erleichtern, startet Mars einen neuen Online Adoption Hub (https://www.mars.com/de-de/our-brands/petcare/adoption-hub). Während in Deutschland vor allem der direkte Kontakt zu den Tierheimen als Adoptionsexperte geschätzt wird, unterstreichen die globalen Ergebnisse der Mars-Studie den weltweiten Bedarf an fundierter digitaler Begleitung - 47 Prozent der Befragten weltweit wünschen sich qualifizierten Expertenrat und 17 Prozent gezielte Online-Ressourcen. Die neue Plattform schlägt genau diese Brücke: Sie bündelt wissenschaftlich fundierte Hinweise aus dem weltweiten Ökosystem von Mars Petcare sowie praxisnahe Leitfäden für alle Phasen vor und nach der Adoption, und soll künftigen frisch gebackenen Tiereltern helfen, häufige Unsicherheiten einzuordnen und die einzelnen Schritte der Adoption mit mehr Sicherheit zu gehen.Über die StudieDie zugrunde liegende Studie wurde vom Marktforschungsinstitut Censuswide im Auftrag von Mars durchgeführt. Befragt wurden 26.002 Verbraucherinnen und Verbraucher ab 18 Jahren in Großbritannien, den USA, Frankreich, Deutschland, Australien, Neuseeland, Brasilien, Mexiko, Indien, Polen, den Philippinen, Kanada, Italien und Japan. Die Datenerhebung erfolgte im Zeitraum vom 16. bis 29. Juli 2026. Censuswide ist Mitglied der Market Research Society (MRS) sowie des British Polling Council (BPC), Unterzeichner der Global Data Quality Pledge und arbeitet nach dem Verhaltenskodex der MRS sowie den ESOMAR-Grundsätzen.Mars in Deutschland gehört zum amerikanischen Familienunternehmen Mars, Incorporated, einem in mehr als 80 Ländern weltweit tätigen Markenartikelhersteller. 2024 erzielte Mars in Deutschland einen Umsatz von mehr als 2 Milliarden Euro. An seinen sechs Betriebsstandorten für die Geschäftsbereiche Mars Wrigley, Mars Pet Nutrition, Royal Canin und Mars Food & Nutrition beschäftigt das Unternehmen aktuell etwa 2.200 Mitarbeitende aus über 50 Nationen. Viele seiner Qualitätsmarken stellt Mars auch in Deutschland her.Weltbekannte Marken wie WHISKAS, PEDIGREE, SHEBA, CESAR, PERFECT FIT, KITEKAT, FROLIC, DREAMIES, CATSAN und ROYAL CANIN gehören zu Mars Petcare. Im Bereich Mars Wrigley sind es unter anderem die Marken M&M'S, SNICKERS, TWIX und CELEBRATIONS sowie WRIGLEY'S EXTRA und AIRWAVES. Für den Geschäftsbereich Mars Food & Nutrition stehen Marken wie BEN'S ORIGINAL, MIRÁCOLI und EBLY. Mars ist stolz auf die Auszeichnungen als Top-Arbeitgeber. So wurde Mars 2025 erneut als "kununu Top Company" ausgezeichnet. Das Familienunternehmen verfolgt den Leitsatz 'Die Welt, die wir uns morgen wünschen, beginnt damit, wie wir heute handeln'. Daher investiert Mars in den kommenden Jahren mehrere Milliarden US-Dollar, um innerhalb von einer Generation nachhaltig zu werden, daraus unter anderem 1 Milliarde US-Dollar in eine nachhaltigere Kakaolieferkette sowie 1 Milliarde US-Dollar zur Erreichung der Netto-Null Treibhausgas-Emissionen bis 2050. Lesen Sie hier (https://www.mars.com/de-de/news-and-stories/articles/klimaziele) mehr zu unseren Klimazielen.Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.mars.de (https://deu.mars.com/).Folgen Sie uns auf linkedin.com/company/mars/, facebook.com/MarsKarriere und instagram.com/mars_karriere/.Über den Deutschen Tierschutzbund e.V.Der Deutsche Tierschutzbund wurde im Jahr 1881 als Dachverband der Tierschutzvereine und Tierheime in Deutschland gegründet. Mit mehr als 750 Mitgliedsvereinen und rund 550 vereinseigenen Tierheimen und tierheimähnlichen Einrichtungen ist er der größte Tierschutzdachverband in Deutschland und Europa. Unter dem Motto "Tierschutz mit Herz und Verstand" kämpft der Verband für einen nachhaltigen Tierschutz in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik. Zudem betreibt der Deutsche Tierschutzbund eigene Tierschutzzentren und leistet über das hauseigene Haustierregister FINDEFIX sowie im Auslandstierschutz praktische Hilfe für Tiere in Not.Über die Fressnapf-GruppeDie Fressnapf-Gruppe ist Europas Marktführer für Heimtierbedarf, 1990 von Torsten Toeller in Erkelenz gegründet. Der Hauptsitz liegt in Krefeld. Die Unternehmensgruppe umfasst über 2.900 Märkte und mehr als 20.000 Beschäftigte. Märkte in Deutschland werden überwiegend von Franchisepartnern geführt, im Ausland meist als eigene Märkte. Unter "tierisch engagiert" fördert das Unternehmen den Tierschutz. Mit der Vision "Happier Pets. Happier People." versteht sich die Fressnapf-Gruppe als kundenorientiertes Omnichannel-Handelsunternehmen.Pressekontakt:Mars GmbHPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitAndre BügeHead of Communication, Mars Pet NutritionT: +49 151 4319 06 47E: presse-petcare@mars.deOriginal-Content von: Mars GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161463/6361434