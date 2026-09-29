EQS-Ad-hoc: Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA berichtigt hiermit die am 28. September 2026 um 17:06 Uhr MESZ veröffentlichte Ad-hoc-Mitteilung mit dem Titel "Verlängerung der Geschäftsführer-Anstellungsverträge von Carsten Cramer, Lars Ricken und Thomas Treß - Carsten Cramer zum Vorsitzenden der Geschäftsführung ernannt".
Dr. Robin Steden
Syndikusrechtsanwalt / Investor Relations
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Veränderte Umstände / wahre Information:
Der vollständige, berichtigte Text der Mitteilung lautet wie folgt:
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Dr. Robin Steden
Syndikusrechtsanwalt / Investor Relations
29.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien
|Rheinlanddamm 207-209
|44137 Dortmund
|Deutschland
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|549309
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|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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|529900XO0YTOOKCLQB44
|EQS News ID:
|2407086
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2407086 29.09.2026 CET/CEST