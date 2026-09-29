Köln (ots) -Nach über 40 Jahren vor und hinter der Kamera verschiedener TV-Formate verabschiedet sich die Journalistin und Moderatorin Martina Eßer vom WDR.Seit 2008 gehört sie zum Moderationsteam von "WDR aktuell" und ist für viele Zuschauerinnen und Zuschauer mit ihrer souveränen Art und großen Glaubwürdigkeit ein Ruhepol im oft hektischen Nachrichtenalltag. Am kommenden Mittwoch, 30. September, 21:45 Uhr, wird Martina Eßer die Sendung zum letzten Mal moderieren."Martina Eßer hat über viele Jahrzehnte hinweg mit Verständlichkeit, Präzision und Humor vor der Kamera gestanden und unsere Sendungen geprägt", sagt WDR Chefredakteur Stefan Brandenburg.Ihre Laufbahn beim WDR begann Martina Eßer bereits während ihres Studiums an der Deutschen Sporthochschule Köln. Als diplomierte Sportlehrerin arbeitete sie als Filmemacherin und Reporterin und moderierte zunächst Sportsendungen, darunter "Querpass", die "Sportschau" und den Sport in der "Aktuellen Stunde". Darüber hinaus moderierte sie das Wissenschaftsmagazin "Kopfball", das "ARD-Morgenmagazin" und die "Aktuelle Stunde".Für ihre Moderation von "WDR Aktuell" wurde Martina Eßer 2016 mit dem Bremer Fernsehpreis in der Kategorie "Beste Moderatorin" ausgezeichnet.Der WDR sagt Danke für die vielen gemeinsamen Jahre, für großes journalistisches Engagement und für eine Moderatorin, die viele WDR-Zuschauerinnen und Zuschauer über viele Jahre begleitet hat.Pressekontakt:WDR KommunikationTel.: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6361443