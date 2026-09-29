Merck Aktie | Wichtige Durchschnittslinien durchbrochen | Analyse

Zum Xetra-Schluss am Montag (28.09.2026) zeigte sich der deutsche Leitindex gespalten: 19 Werte schlossen im Plus, während 21 Aktien Abschläge hinnehmen mussten. Die Spitze der Gewinnerliste sicherte sich die Merck Aktie, die sich um 2,72 Prozent verteuerte. Dahinter folgten Siemens Healthineers (+2,68 - und Qiagen (+2,45 %).

Als Tagessieger im DAX 40 rückt die Merck Aktie (MRK) damit wieder verstärkt in den Fokus charttechnisch orientierter Anleger. In den folgenden Abschnitten analysieren wir die Lage im Tages- und 4-Stunden-Chart.

- Merck WKN: 659990 - ISIN: DE0006599905 - Ticker: MRK

?? Rheinmetall Aktie: 3 Key Takeaways

DAX-Tagesgewinner: Die Merck Aktie kletterte um 2,72 - und war damit der stärkste Titel im DAX 40 am gestrigen Handelstag (28.09.2026).

Die Merck Aktie kletterte um 2,72 - und war damit der stärkste Titel im DAX 40 am gestrigen Handelstag (28.09.2026). Kritische Hürde genommen: Der Tagesschlusskurs über der SMA50 (137,69 EUR) im Tageschart sowie der Rücksprung über die SMA200 im 4-Stunden-Chart signalisieren ein kurzfristig positives Momentum.

Der Tagesschlusskurs über der SMA50 (137,69 EUR) im Tageschart sowie der Rücksprung über die SMA200 im 4-Stunden-Chart signalisieren ein kurzfristig positives Momentum. Bestätigung erforderlich: Hält die Aktie die Zugewinne und etabliert sich über der SMA50, liegt das nächste Kursziel bei 143 EUR; rutscht sie hingegen unter die SMA50 ab, droht ein Fehlausbruch.

Chartcheck: Die Merck Aktie im Tageschart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 29.09.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Nach einer ausgeprägten Schwächephase Ende Februar und dynamischen Impulsen nach unten fand das Papier erst im Bereich der psychologisch wichtigen 100-EUR-Marke einen stabilen Boden. Die darauffolgende Erholung hatte ausgeprägten Charakter und führte den Anteilsschein an immer neue Hochs, bis Ende Juli das aktuelle Jahreshoch formiert wurde.

Anschließende Gewinnmitnahmen und ein gescheiterter Versuch, das Jahreshoch erneut zu testen, drückten den Kurs jedoch wieder spürbar abwärts. Aus dem Tageschart geht hervor, dass das Wertpapier dabei sowohl unter die SMA50 als auch unter die SMA20 gerutscht ist und sich darunter etablierte. Erholungsversuche verkümmerten bisher regelmäßig an der 50-Tage-Linie.

Tageschart-Set-up: - Jahreshoch - (Ende Juli) - (Gewinnmitnahmen - Schwäche) - 143,00 EUR - Nächstes bullisches Ziel - SMA50: ~137,69 EUR - Gestern dynamisch überschritten! (Kritische Pivot-Zone) - SMA20: ~133,60 EUR - Wichtige Unterstützung nach unten

Prognose - Szenarien (Tagesbasis)

Gestern schaffte die Merck Aktie den Rebound an und über die SMA50 (aktuell bei 137,69 EUR) und formierte den Tagesschlusskurs oberhalb dieser Marke....

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