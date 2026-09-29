München (ots) -
Mit diesen Gästen und Themen:
Jan van Aken (Die Linke, Bundestagsabgeordneter)
Peter Neumann (Politikwissenschaftler)
Frederik Pleitgen (CNN-Korrespondent)
Denis Scheck (Literaturkritiker und Moderator)
Ulrike Herrmann (taz)
Michael Bröcker (Table.Briefings)
Antisemitismusvorwürfe und Enteignungspläne - wofür steht die Berliner Linke?
Darüber diskutieren der Bundestagsabgeordnete Jan van Aken (Die Linke) und der Politikwissenschaftler Peter Neumann.
Gespräche mit Russland und ukrainische Angriffe auf Moskau
Im Studio: der CNN-Korrespondent Frederik Pleitgen.
Es kommentieren: der Literaturkritiker und Moderator Denis Scheck, die Wirtschaftskorrespondentin der taz, Ulrike Herrmann, und der Chefredakteur von Table.Briefings, Michael Bröcker.
"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.
Redaktion: Elke Maar
Fotos unter: www.ard-foto.de
Pressekontakt:
Alessandra Crivellaro, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,
Tel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.de
Anabel Bermejo, better nau GmbH, Kommunikationsagentur
Tel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.de
Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6361461
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Peter Neumann (Politikwissenschaftler)
Frederik Pleitgen (CNN-Korrespondent)
Denis Scheck (Literaturkritiker und Moderator)
Ulrike Herrmann (taz)
Michael Bröcker (Table.Briefings)
Antisemitismusvorwürfe und Enteignungspläne - wofür steht die Berliner Linke?
Darüber diskutieren der Bundestagsabgeordnete Jan van Aken (Die Linke) und der Politikwissenschaftler Peter Neumann.
Gespräche mit Russland und ukrainische Angriffe auf Moskau
Im Studio: der CNN-Korrespondent Frederik Pleitgen.
Es kommentieren: der Literaturkritiker und Moderator Denis Scheck, die Wirtschaftskorrespondentin der taz, Ulrike Herrmann, und der Chefredakteur von Table.Briefings, Michael Bröcker.
"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.
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