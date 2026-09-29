Silber steht häufig im Schatten von Gold. Geht es um Edelmetalle, richten sich die meisten Blicke zunächst auf den großen Bruder. Doch gerade das macht Silber für Anleger interessant. Während Gold vor allem als Krisenwährung und Wertspeicher gilt, vereint Silber gleich zwei Eigenschaften: Es ist Edelmetall und wichtiger Industrierohstoff zugleich. Diese besondere Rolle könnte dem Markt in den kommenden Jahren zusätzliche Impulse verleihen. Wir stellen die Analyse der Vontobel-Experten vor… Mehr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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