Das Risikobild in den Gettex-Risik Indikatoren hat sich seit Mitte September vor allem in den USA aufgehellt. Der Gettex-Langfristindikator - US Long Term - für US-Werte liegt wieder deutlich im positiven Bereich. Die damalige Schwäche hat sich damit zumindest bis zum aktuellen Stand nicht zu einem anhaltend negativen Signal verfestigt. Europa - EU Long Term - fehlt eine vergleichbare Erholung: Hier hält sich das Langfristmodell nur knapp über der Nulllinie. Die entscheidende Entwicklung ist deshalb ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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