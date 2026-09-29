Kommission für Landwirtschaft und ländliche Angelegenheiten der Stadt Chongqing

CHONGQING, China, Sept. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 23. September veröffentlichte die Kommission für Landwirtschaft und ländliche Angelegenheiten der Stadt Chongqing offiziell die Auswahlliste für das Jahr 2026 im Rahmen der Initiative "Bawei Yuzhen" - der Auswahl der 100 besten landwirtschaftlichen Spitzenprodukte. Insgesamt wurden 30 Produkte ausgewählt.

Die Liste ist weit mehr als eine reine Zusammenstellung von Produkten: Sie veranschaulicht eindrucksvoll den Wandel der Landwirtschaft in Chongqing - vom Verkauf von Rohwaren zur Entwicklung von Markenprodukten und von lokalen Anbauflächen hin zu globalen Märkten.

Chongqing liegt im Südwesten Chinas; mehr als 90 Prozent des Stadtgebiets sind von Bergen und sanften Hügeln geprägt. Dank seiner imposanten Berglandschaften und zahlreichen Flüsse verfügt die Region über eine große Artenvielfalt, ein vielfältiges Bergklima und intakte ökologische Bedingungen. Damit bietet sie ideale natürliche Voraussetzungen für den Anbau hochwertiger landwirtschaftlicher Spezialitäten.

Die 30 ausgewählten Produkte bilden die Vielfalt der lokalen Erzeugnisse ab: Dazu gehören die erfrischend süßen und knackigen Wushan-Birnen aus dem Nordosten Chongqings, zartes Fleischkaninchen aus Fengjie, mild fermentierte Extrakte aus Youyang, gesundheitsfördernde Perillasamen aus Pengshui, das für Chongqing typische Streetfood in Form von gebratenem Lammfleisch aus Xipeng im Stadtzentrum sowie süße Klebehirse aus Beibei.

Zu diesen einzigartigen ökologischen Schätzen zählen außerdem seidiges Wasserschild aus Shizhu, die farbenprächtigen Wanxian-Mandarinen und die bissfesten Süßkartoffelnudeln aus Wulong. Die Produkte haben ihre Wurzeln in den Bergen und Gewässern Chongqings und stehen für authentische, charakteristische Geschmacksrichtungen, die eng mit ihrer jeweiligen Herkunft verbunden sind.

Nach der Einführung der ersten Serie mit 40 Produkten im Jahr 2025 geht die Auswahl der "Bawei Yuzhen"-Top-100-Premium-Agrarprodukte nun in ihr zweites Jahr. Der auf drei Jahre angelegte Fahrplan sieht vor, ein vollständiges Portfolio von 100 hochwertigen Premiumprodukten aufzubauen.

Das Auswahlverfahren umfasst Präsentationen der Botschafter, eine öffentliche Abstimmung sowie eine Begutachtung durch Experten und schafft damit einen Ausgleich zwischen dem lokalen Kulturerbe und den Anforderungen des kommerziellen Marktes. Die ausgewählten Produkte umfassen Erzeugnisse aus Anbau und Züchtung, Kunsthandwerk sowie regionale Spezialitäten. Die ausgewählten Produkte erhalten Unterstützung in zehn Bereichen, darunter bei der Lizenzierung des Logos, der Medienpräsenz und dem Verkauf per Livestream. Damit soll die seit Langem bestehende Herausforderung hochwertiger Erzeugnisse ohne etablierte Marken gezielt angegangen werden.

Dank einheitlicher Standards und strenger Kontrollen entwickelt sich die Marke "Bawei Yuzhen" rasch zu einem Symbol für Qualität und Zuverlässigkeit. Bis Ende 2027 sollen die ausgewählten Produkte ein Umsatzwachstum von mehr als 10 Prozent und insgesamt um über 15 Prozent höhere Gewinnmargen erzielen. Dadurch sollen die Einkommen von Hunderttausenden ländlichen Haushalten steigen.

An ihrem Zusammenfluss bei Chaotianmen prägen der Jangtse und der Jialing den markanten und unverwechselbaren Charakter der Bergstadt Chongqing. Als operative Drehscheibe des neuen internationalen Land-See-Handelskorridors eröffnet Chongqing seinen regionalen Spezialitäten neue Absatzwege für die Verbraucher auf internationalen Märkten.

Dank der Rahmenbedingungen der "Belt and Road"-Initiative und des RCEP finden typische Erzeugnisse wie Fuling Zhacai (eingelegte Senfknollen), Fengjie-Navel-Orangen und marinierte Gänse aus Rongchang über den grenzüberschreitenden E-Commerce weltweit neue Absatzmärkte.

Während sich Chongqing zu einem internationalen Konsumzentrum entwickelt, vertiefen die Behörden die Verbindung von Gastronomie und Kulturtourismus und stärken zugleich den Schutz des geistigen Eigentums. Internationale Besucher können kräftige, würzige Aromen genießen und dabei sowohl den kulturellen Charme Chongqings als auch moderne landwirtschaftliche Technologien kennenlernen.

Von den Feldern auf den Esstisch, von den lokalen Gemeinschaften auf die globalen Märkte - die Förderung der Initiative "Bawei Yuzhen" für die 100 besten landwirtschaftlichen Spitzenprodukte steht für die hochwertige Entwicklung der Landwirtschaft in Chongqing.

Mit der Belebung des ländlichen Raums schlägt Chongqing ein vielversprechendes neues Kapitel auf: für eine effizientere Landwirtschaft, attraktivere ländliche Regionen und steigende Einkommen der Landwirte - getragen von starken Marken und einer nachhaltigen Entwicklung. Wenn die Welt die Aromen von Chongqings entdeckt, lernt sie nicht nur hochwertige Spezialitäten, sondern auch die Dynamik und den Optimismus dieser Region kennen.

Kontaktperson: Frau Fu, Tel.: 86-10-63074558