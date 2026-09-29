Die McDonald's-Aktie hat in den letzten Wochen und Monaten einen massiven Kursrückgang verzeichnet. Seit den Tops von Anfang März büßte der Anteilsschein mehr als -30% seines Wertes ein. Am Montag sackte der Kurs mit 233,23 US$ auf den tiefsten Stand seit Oktober 2022. Was sind die Gründe für den Abverkauf und sollten Anleger den Dip zum Einstieg nutzen? Milliarden-Offensive verschreckt Anleger Im Zentrum der aktuellen Schwäche steht die neue Strategie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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