Die ERGO Group AG schafft eine neue Position und beruft ab Oktober Guy Goldstein zum Chief Artificial Intelligence Officer. Er ist für die systematische Implementierung von KI für die gesamte ERGO Gruppe zuständig. Der bisherige Chief Digital Officer Mark Klein verlässt das Unternehmen zum Ende des Jahres. Ab dem 01.10.2026 wird Guy Goldstein Chief Artificial Intelligence Officer (CAIO) im Vorstand der ERGO Group AG. In dieser neu geschaffenen Funktion ist er für die systematische Implementierung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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