Hornbach hat im zweiten Quartal 2026/27 Umsatz und operativen Gewinn deutlich gesteigert. Besonders das bereinigte EBIT entwickelte sich stärker als die Erlöse und legte zweistellig zu. Trotz geopolitischer Risiken und steigender Kosten hält der Baumarktkonzern an seiner Prognose für das Gesamtjahr fest.Gewinn steigt um fast 13 Prozent Im zweiten Quartal 2026/27 steigerte Hornbach den Nettoumsatz um 7,3 Prozent auf 1,8137 Milliarden Euro. Im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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