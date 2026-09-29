Wunstorf (ots) -Am Donnerstag, den 01. Oktober 2026, würdigen Staatssekretär Hilmer (Bundesministerium der Verteidigung), Generalleutnant Katz (Kommandierender General Luftwaffentruppenkommando) und die Bundeswehr die Rückkehr der letzten deutschen Kräfte aus Erbil mit einem feierlichen Appell in Wunstorf.Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich zu diesem Bildtermin eingeladen. Im Anschluss an die Veranstaltung wird seitens des Operativen Führungskommandos der Bundeswehr eine Pressemitteilung im Presseportal erfolgen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass es leider keine Möglichkeit geben wird, vor Ort Statements, Interviews oder O-Töne zu erhalten.Hintergrund:Seit 2015 beteiligt sich die Bundeswehr am internationalen Einsatz gegen die Terrororganisation "Islamischer Staat" im IRAK und in SYRIEN. Unter dem Leitspruch "One Mission, Many Nations" leisten mehr als 70 Partnernationen einen militärischen Beitrag an der US-geführten Operation Inherent Resolve (OIR) der Anti-IS- Koalition und der NATO Mission Irak (NMI), um zur Stabilisierung der Region beizutragen.Das deutsche Engagement Counter Daesh/ Capacity Building Iraq (https://www.bundeswehr.de/de/auftrag/einsaetze/missionen/die-bundeswehr-in-jordanien-und-im-irak) basiert auf zwei Säulen:- Zum einen auf der Stärkung des irakischen Sicherheitssektors. Diese erfolgt durch den Aufbau von Fähigkeiten auf strategisch-institutioneller Ebene sowie durch das Umsetzen der Sicherheitssektor-Reform, primär durch die NATO-Mission Irak.- Zum anderen auf der Unterstützung des Iraks im Kampf gegen den IS durch Beiträge zur Operation Inherent Resolve (OIR) der internationalen Anti-IS-Koalition. Die Bundeswehr gehört dieser Koalition an.Der Fokus OIR hat sich von Irak Richtung Syrien verlagert. Im Zuge dessen wurde in Absprache mit der IRQ Regierung das DEU Engagement im Nordirak zum 30.09.2026 beendet.- Dementsprechend erfolgte der Rückbau der noch verbliebenen Strukturen im Raum Erbil/ Nordirak zum 30.09.2026,- das multinationale Camp in Erbil wurde an IRQ Sicherheitsorgane übergeben.Sobald feststeht, wann und unter welchen Bedingungen NMI in Absprache mit den zuständigen IRQ Stellen in den IRQ zurückkehren kann ist in diesem Rahmen ein fortgesetztes DEU Engagement beabsichtigt.Hinweise für die Medien:Termin: Donnerstag, 01. Oktober 2026, 14:30 UhrAdresse:Lufttransportgeschwader 62Fliegerhorst Wunstorf Zur Luftbrücke 131515 WunstorfAnsprechpartner Presse- und Informationszentrumund Akkreditierung:Operatives Führungskommando der BundeswehrTelefon: +49 30 4981-4555E-Mail: OFKPresse@bundeswehr.orgAnmeldung: Erforderlich mit Akkreditierungsformular Link-Akkreditierungbis Mittwoch, 30. September 2026, 14:00 Uhran OFKPresse@bundeswehr.org (mailto:PresseOFK@bundeswehr.org)Eine nachträgliche Akkreditierung ist nicht möglich.Ablauf:13:00 bis 13:30 Uhr Eintreffen der Medienvertreter fürBildtermin an der HauptwacheFliegerhorst Wunstorf(Akkreditierung undSicherheitskontrolle)14:00 bis 14:15 Uhr Begrüßung und kurze Einweisung14:30 bis 15:00 Uhr Eintreffen der Rückkehrenden15:00 bis 15:50 Uhr RückkehrerappellBitte beachten Sie folgende wichtige Informationen:1. Ohne vorherige Akkreditierung ist eine Teilnahme an der Veranstaltung nicht möglich.2. Drohnenflüge sind aus Gründen der militärischen Sicherheit ebenfalls nicht möglich.Bitte senden Sie Ihr vollständig ausgefülltes Akkreditierungsformular bis Mittwoch,30. September 2026, 14:00 Uhr an OFKPresse@bundeswehr.org (mailto:PresseOFK@bundeswehr.org).Pressekontakt:Operatives Führungskommando der BundeswehrTelefon: +49 30 4981-4555E-Mail: OFKPresse@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Operatives Führungskommando der Bundeswehr, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179237/6361502