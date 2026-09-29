Der Zusammenschluss vereint die wiederverwendbaren und größerformatigen Transportsysteme von eutecma mit dem validierten Tempaid-Portfolio von temperaturgeregelten Verpackungen sowie den Stärken von Tempaid im Bereich der Paket- und Last-Mile-Zustellung

eutecma (oder "das Unternehmen"), ein in Deutschland ansässiger Anbieter von nachhaltigen, modularen und wiederverwendbaren temperaturkontrollierten Verpackungslösungen für die pharmazeutische Kühlkette, gab heute die Übernahme von Tempaid bekannt, einem nordamerikanischen Anbieter temperaturgeregelter Verpackungslösungen, der Organisationen aus den Bereichen Pharmazie, Biowissenschaften und Gesundheitswesen mit validierten Thermoverpackungslösungen beliefert. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Seit seiner Gründung im Jahr 2008 hat sich eutecma der Herstellung passiver Kühlsysteme verschrieben, die die pharmazeutische Lieferkette und externe Dienstleister (3PL) nachhaltiger und effizienter machen. Das Unternehmen hat die Innovation im Bereich der Kühllogistik mit seinen patentierten ICECATCH-Kühlsystemen sowie mit modularen PROTECT-Versandsystemen und Hochleistungs-Thermoabdeckungen vorangetrieben und sich so zu einem Branchenführer entwickelt. Tempaid ergänzt dieses Angebot nun mit einem ganzen Portfolio von marktführender Expertise im Bereich der pharmazeutischen "Last-Mile"-Verpackungen und bietet thermisch isolierte SpeedyPac-Versandtaschen, SteadyPac-Thermoversandbehälter, Gelpacks und PCM-Matten an.

Die Führungskräfte von eutecma und Tempaid sind Produktentwickler und Erfinder, die gemeinsam mehrere Patente im Bereich der thermischen Verpackungen besitzen. Das fusionierte Unternehmen wird ein komplettes Sortiment an wiederverwendbaren und Einweg-Lösungen von einzelnen Versandtaschen bis hin zu Großversandpaletten aus einer einzigen, zuverlässigen Quelle anbieten. Kunden aus den Bereichen Pharmazie, Diagnostik, Life Sciences und Biotechnologie werden auch künftig von den Vorteilen des umfassenden Produkt- und Dienstleistungsportfolios profitieren, für das beide Marken bekannt geworden sind.

Kevin Grogan, Chief Executive Officer von eutecma, der die Leitung des fusionierten Unternehmens übernehmen wird, sagte: "Ich freue mich sehr über diese Übernahme, denn eutecma und Tempaid sind in einzigartiger Weise dafür prädestiniert, den hohen Anforderungen des Kühlkettenmarktes gerecht zu werden. Wir verfolgen das erklärte Ziel, die leidenschaftliche, kundenorientierte Kultur beider Unternehmen zu bewahren und zugleich die Investitionen in Innovation und die Entwicklung neuer Produkte dank der Unterstützung unseres strategischen Partners Great Point Partners voranzutreiben."

"Tempaid wurde gegründet, um die schwierigsten Probleme in der Kühlkette durch Innovation zu lösen", sagte Tempaid-Gründer Ryan Sanders. "Unser Wachstum bedeutete, geografisch zu expandieren, Effizienzen zu steigern und ein umfassendes Produktportfolio aufzubauen, das die gesamte Kühlkette abdeckt, und dafür haben wir die richtigen Partner gefunden. Mit eutecma und dem Rückhalt von Great Point Partners haben wir einen Partner gefunden, dessen Produkte dort anknüpfen, wo unsere enden, und wir beide hören unseren Kunden zu und lösen deren Probleme. Für unsere Kunden ändern sich weder die Menschen noch die Produkte oder die Standards, auf die sie sich verlassen. Was sich ändert, ist, wie viel mehr wir nun für sie tun können."

Eddie Hjerpe, Principal bei Great Point Partners, sagte: "Temperaturempfindliche Arzneimittel werden heute weiter, öfter und in kleineren Mengen transportiert als jemals zuvor in der Geschichte der Branche, von Paletten mit Großmengen, die den Hersteller verlassen, bis hin zu Einzeldosen, die direkt an der Haustür eines Patienten ankommen. Nur sehr wenige Verpackungsunternehmen haben sich darauf spezialisiert, den gesamten Transportweg abzusichern. eutecma und Tempaid werden künftig als ein Unternehmen unter einer gemeinsamen Führung daren arbeiten, Kunden bei der Bewältigung dieser Herausforderung zu unterstützen. Wir sehen der weiteren Unterstützung von eutecma und Tempaid gespannt entgegen, die ihre Plattform weiter ausbauen und nun ein neues Kapitel ihrer Wachstumsgeschichte aufschlagen."

Über eutecma

eutecma, gegründet 2008 in Mannheim (Deutschland), entwickelt und produziert nachhaltige, und wiederverwendbare temperaturkontrollierte Verpackungslösungen für die globale pharmazeutische Industrie. Die modularen Systeme von eutecma sind so konzipiert, dass sie für mehrere Sendungen wiederverwendet werden können und sowohl die thermische Leistungsfähigkeit maximieren als auch die Gesamtversandkosten senken. Durch das retecma-Programm des Unternehmens und seine internationalen Refreshment Center werden gebrauchte Verpackungen aufgearbeitet oder recycelt, so dass ein abfallfreies Kreislaufmodell entsteht. Eutecma erfüllt die Anforderungen gemäß GDP (Good Distribution Practice) und ist nach ISO 9001/14001 zertifiziert. Weitere Informationen finden Sie auf www.eutecma.com.

Über Tempaid

Die Tempaid Corporation entwickelt und fertigt temperaturgefüherte Hochleistungsverpackungen für Organisationen in den Bereichen Pharmazie, Life Sciences und Gesundheitsfürsorge. Das Unternehmen verbindet umfassende Expertenkenntnisse auf dem Gebiet der Kühllogistik mit einem stetig wachsenden Portfolio an patentierten VIP/PCM- und nachhaltigen Verpackungslösungen, das durch eigene Forschung und Entwicklung, fortschrittliches Design und ISTA-zertifizierte Thermotests unterstützt wird. Tempaid entwickelt vorab qualifizierte und validierte Systeme, die für zuverlässige Leistungen in einer Vielzahl von Anwendungen im pharmazeutischen Vertrieb entwickelt wurden, vom Langstreckentransport über die Paketzustellung bis hin zur Last-Mile-Lieferung. Mit Produktionsstätten in Nordamerika und Asien unterstützt Tempaid Kunden mit skalierbarer Kapazität, technischem Know-how und Liefersicherheit innerhalb seiner wachsenden internationalen Präsenz. Weitere Informationen finden Sie auf www.tempaid.com.

Über Great Point Partners

Great Point Partners, gegründet 2003 und ansässig in Greenwich (US-Bundesstaat Connecticut), ist ein führendes Investmentunternehmen im Gesundheitswesen mit 32 Fachleuten, das in den Vereinigten Staaten, Kanada und Europa investiert. GPP tätigt derzeit neue Minderheits- und Mehrheitsinvestitionen in privates Beteiligungskapital aus GPP IV. Great Point verwaltet etwa 1,7 Mrd. US-Dollar an Kapital (einschließlich zugesagten und noch nicht abgerufenen Kapitals) in seinen privaten Fonds und im Rahmen seiner öffentlichen Beteiligungsstrategie im Bereich Life Sciences (BioMedical Value Fund). Great Point Partners hat Wachstumskapital, Wachstumsrekapitalisierung und Management-Buyout-Finanzierungen für mehr als 100 wachsende Unternehmen im Gesundheitswesen bereitgestellt. Die Private-Equity-Fonds investieren in alle Bereiche des Gesundheitswesens mit besonderem Schwerpunkt auf biopharmazeutischen Dienstleistungen und Produkten, alternativer Pflege, Auftragsfertigung von Medizinprodukten und IT-gestützten Unternehmen. Das Unternehmen verfolgt einen proaktiven und proprietären Ansatz bei der Einwerbung von Investitionen sowie bei Tuck-in-Akquisitionen für seine Portfoliounternehmen. Weitere Informationen finden Sie auf www.gppfunds.com.

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