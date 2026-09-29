Berlin (ots) -FRITZ!OS 8.50 ist da! Der Roll-out startet mit der FRITZ!Box 7690 und folgt in den nächsten Wochen für alle aktuellen FRITZ!Box- und FRITZ!Repeater-Modelle. Das große Update bietet eine breite Palette an Funktionserweiterungen, die von verbesserten Diagnose-Tools bis hin zu erweiterten Smart-Home-Automatisierungen reichen. Ein wesentlicher Schwerpunkt liegt auf der gesteigerten Stabilität und Sicherheit des Heimnetzes. Durch neue DNS-Filtermechanismen, optimierte Ausfallschutz-Optionen und eine intelligente Priorisierung von Datenströmen wird die FRITZ!Box 7690 für alle Anwendungsbereiche - vom Home Office über Gaming bis zum Smart Home - noch robuster und sicherer. Anwender erhalten das FRITZ!OS 8.50 automatisch bei aktivierter Auto-Update-Funktion oder direkt nach einem Klick auf "Update starten" über die Benutzeroberfläche "fritz.box". Weitere Infos über alle Neuerungen und Verbesserungen finden sich unter fritz.com/fritzos.Neue DNS-Filter: FRITZ!Box schützt vor unerwünschten InhaltenMit FRITZ!OS 8.50 erhält die FRITZ!Box 7690 die Möglichkeit, den Zugriff von Heimnetzgeräten wie Smartphones oder Computern auf bestimmte Internetadressen (sogenannte Domains) zu blockieren. Die FRITZ!Box unterstützt dabei gängige Standards, um Listen mit unerwünschten Domainnamen einzulesen und zu verarbeiten. Anwender können auch auf öffentlich verfügbare DNS-Filterlisten zurückgreifen, um beispielsweise Werbung, Tracker und Schadsoftware auszufiltern - oder auch Phishing-Seiten, Botnets oder andere unerwünschte Inhalte. Diese Funktion wird im Rahmen des Roll-outs schrittweise für weitere ausgewählte Modelle bereitgestellt. Ruft ein Gerät im Heimnetz eine gesperrte Adresse auf, blockiert die FRITZ!Box die Anfrage automatisch.Neuer "Smart Check" für Status-Quo-Anzeigen zuhause und mehr ServiceMit dem neuen Smart Checkzeigt die MyFRITZ!App den aktuellen Zustand der FRITZ!Box direkt auf dem Startbildschirm der App an. So erhalten Nutzer von FRITZ!-Produkten in verschiedenen Themenkategorien wie Internet, Telefonie, Heimnetz, WLAN, LAN, USB, Smart Home und Sicherheit hilfreiche Empfehlungen, Hinweise und Warnungen - jeweils mit konkreten Hilfestellungen zur schnellen Umsetzung.Zur vollständigen Pressemeldung (https://about.fritz.com/presse/presseinformationen/2026/09/intelligenter-sicherer-schneller-fritz-bringt-grosses-update-fritzos-850)Pressekontakt:Doris HaarFRITZ! KommunikationTelefon 030 39976-242presse@fritz.comBluesky @fritz.comOriginal-Content von: FRITZ! GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/14784/6361535