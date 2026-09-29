Paris (www.anleihencheck.de) - Ähnlich wie Samuel Becketts Figuren, die vergeblich auf die Ankunft von Godot warten, scheinen die Anleger die Hoffnung aufgegeben zu haben, dass eine spontane Verbesserung der öffentlichen Finanzen Frankreichs Haushaltsproblem lösen könnte, so Michael Nizard, Global Head of Asset Allocation Research bei Edmond de Rothschild Asset Management im Kommentar zur Entwicklung der französischen Staatsanleihen (OATs). ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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