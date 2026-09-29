Strategische Partnerschaft stärkt die Sicherheit und Resilienz der digitalen Infrastruktur für europäische Unternehmen

Die Deutsche Telekom erweitert ihr Unternehmensportfolio mit Cloudflare Security-Lösungen und schafft damit eine führende Infrastruktur-Partnerschaft in Europa.

Deutsche Telekom AG (XETRA:DTE) und Cloudflare, Inc. (NYSE:NET), der führende Anbieter im Bereich Connectivity Cloud, gaben heute eine strategische Partnerschaft bekannt, um die Sicherheit und Resilienz der digitalen Infrastruktur für Unternehmen in ganz Europa zu stärken.

Im Rahmen der Zusammenarbeit wird die Deutsche Telekom ihr Unternehmensportfolio mit den Sicherheits- und Konnektivitätslösungen von Cloudflare erweitern. Die beiden Unternehmen vernetzen ihre Netzwerke direkt. Dadurch erhalten europäische Organisationen Zugang zur globalen Cloud-Plattform von Cloudflare, einer der größten weltweit, kombiniert mit der Expertise und den Dienstleistungen der Deutsche Telekom, dem führenden Telekommunikationsanbieter Europas.

Durch die Partnerschaft wird Cloudflare seine Reichweite auf dem europäischen Markt weiter ausbauen, während der Unternehmensbereich T-Systems der Deutschen Telekom sein Unternehmensportfolio mit den Connectivity-Cloud-Lösungen von Cloudflare in den Bereichen Performance, Zuverlässigkeit und Sicherheit stärken wird. Dank der Zusammenarbeit bei Technik und Infrastruktur kann Cloudflare auf die etablierte Vertriebs- und Serviceorganisation von Deutsche Telekom zurückgreifen, um Unternehmenskunden in der gesamten europäischen Region umfassend zu betreuen.

"Heute führen wir zwei Plattformen zusammen, die für die Geschäftstätigkeit und das Wachstum von Unternehmen in Europa von großer Bedeutung sind", sagte Stephanie Cohen, Chief Strategy Officer von Cloudflare. "Indem wir die globale Konnektivitäts- und Sicherheitsplattform von Cloudflare mit der Infrastrukturkompetenz und der Kundennähe der Deutschen Telekom kombinieren, helfen wir Organisationen, ihre Netzwerke abzusichern, ihre Resilienz zu stärken und ihre Transformation weltweit zu beschleunigen." Mit dieser Partnerschaft schaffen wir für Unternehmen eine hochinnovative Grundlage für das Internet der nächsten Generation.

"Mit Cloudflare gehen wir eine strategische Partnerschaft ein, welche die Grundlage für zuverlässige und leistungsstarke Netzwerke in ganz Europa legt. Was uns vereint, ist ein klares Ziel: unseren Kunden in ganz Europa dabei zu helfen, ihre digitale Infrastruktur voranzubringen und ihre Dienste mit einem sehr hohen Maß an Sicherheit und Resilienz zu verwalten", sagte Kerstin Baumgart, Geschäftsführerin Wholesale und Mitglied des Vorstands der Telekom Deutschland. "Durch die direkte Anbindung der Cloudflare-Plattform an unsere Netzwerke und die Kombination unserer jeweiligen technischen Fähigkeiten profitieren unsere Kunden von den Synergien zweier hochgradig komplementärer Infrastrukturen."

Gemeinsam für mehr Sicherheit und Resilienz

Unternehmen stehen unter wachsendem Druck, zunehmend verteilte, cloudbasierte und KI-gestützte IT-Umgebungen abzusichern. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Performance und Resilienz.

Die Deutsche Telekom und Cloudflare vereinen komplementäre Stärken, um diese Herausforderungen anzugehen. Die Deutsche Telekom bringt ihre robuste und führende Telekommunikationsinfrastruktur in Europa sowie ihre langjährigen Beziehungen zu Enterprise-Kunden ein. Die Tochtergesellschaft T-Systems wird diese Fähigkeiten mit umfassender Expertise in Beratung, Integration und Managed Services ergänzen. Cloudflare stellt seine führende globale Connectivity Cloud und sein umfassendes Portfolio an Netzwerk- und Sicherheitslösungen zur Verfügung.

Die technische Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen wird eine wichtige Grundlage für ihre gemeinsamen Angebote schaffen. Durch die direkte Vernetzung der Deutsche Telekom und der Cloudflare-Netzwerke streben die Partner an, eine starke Ende-zu-Ende-Netzwerkqualität und erhöhte Resilienz zu liefern. Die Netzwerkkooperation ist Teil einer umfassenderen strategischen Zusammenarbeit zur Bereitstellung sicherer digitaler Dienste von Netzwerksicherheit und Anwendungssicherheit bis hin zum Schutz moderner Cloud- und KI-Umgebungen.

Enterprise-Kunden der Deutschen Telekom erhalten Zugang zu Cloudflare Security

Im Rahmen der Partnerschaft wird die Deutsche Telekom Cloudflare Security-Lösungen in ihr Unternehmensportfolio aufnehmen, einschließlich Lösungen zum Schutz von Anwendungen, Netzwerken und Daten sowie zunehmend kritischen KI-Workloads.

Die Deutsche Telekom wird ihre Mitarbeitenden für die Cloudflare-Plattform schulen und zertifizieren, damit die Implementierung nahtlos verläuft und der Betrieb höchsten Ansprüchen genügt. Kunden profitieren dadurch von umfassender Betreuung durch einen einzigen Anbieter von der Beratung und Umsetzung über den laufenden Betrieb bis zu verwalteten Sicherheitsdiensten.

Innovationen für Sicherheit und digitale Souveränität vorantreiben

Über die geplante Portfolio- und Vertriebspartnerschaft hinaus wollen die Deutsche Telekom und Cloudflare gemeinsam neue Ansätze entwickeln, um den sich wandelnden Anforderungen europäischer Unternehmen an Sicherheit und digitale Souveränität gerecht zu werden. Zudem wollen sie ihre jeweiligen Kompetenzen bündeln, um Lösungen anzubieten, die auf die Anforderungen europäischer Kunden an Sicherheit und Resilienz zugeschnitten sind. Dies umfasst den Schutz kritischer Daten und Infrastrukturen gegen die heutigen Bedrohungen sowie die Sicherheitsherausforderungen von morgen mithilfe skalierbarer, fortschrittlicher Post-Quanten-Kryptografie.

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE:NET) ist der führende Anbieter im Bereich Connectivity Cloud. Mit Cloudflare können Unternehmen ihre Mitarbeitenden, Anwendungen und Netzwerke noch besser schützen, deren Performance steigern und gleichzeitig Komplexität und Kosten verringern. Die Connectivity Cloud von Cloudflare bietet die umfassendste Plattform für cloudnative Produkte und Entwicklertools auf dem Markt. Damit kann sich jedes Unternehmen die für die Arbeit, die Produktentwicklung und schnellere Geschäftserfolge erforderliche Kontrolle verschaffen.

Aufbauend auf einem der größten und am stärksten verflochtenen Netzwerke der Welt schirmt Cloudflare Kunden täglich vor Milliarden von Online-Bedrohungen ab. Millionen von Organisationen vertrauen auf Cloudflare von den größten Marken über Existenzgründerinnen und -gründer, kleine und mittelständische Betriebe bis hin zu gemeinnützigen Einrichtungen, Hilfsorganisationen und Behörden auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen zur Connectivity Cloud von Cloudflare finden Sie unter cloudflare.com/de-de/connectivity-cloud. Bei https://radar.cloudflare.com können Sie sich über die neuesten Trends und Erkenntnisse zum Thema Internet informieren.

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Über die Deutsche Telekom

Mit über 273 Millionen Mobilfunkkunden, mehr als 24 Millionen Festnetz-Anschlüssen und über 22 Millionen Breitband-Kunden gehören wir zu den führenden integrierten Telekommunikationsunternehmen weltweit. Unseren Privatkunden bieten wir Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und internetbasiertes Fernsehen sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik (ICT) für Groß- und Geschäftskunden. Dabei richten wir uns international aus und sind in über 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2025 haben wir mit weltweit rund 200 Tausend Mitarbeitenden (Stand: 31. Dezember 2025) einen Umsatz von 119,1 Milliarden Euro erwirtschaftet. Unser Auslandsanteil am Konzernumsatz liegt bei 78,0 Prozent. https://www.telekom.com/en/about-us/company-profile

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Zukunftsgerichtete Aussagen: Cloudflare

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des "Securities Act of 1933" der Vereinigten Staaten in seiner geänderten Fassung und Abschnitt 21E des "Securities Exchange Act of 1934" der Vereinigten Staaten in seiner geänderten Fassung, die mit erheblichen Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. In einigen Fällen lassen sich zukunftsgerichtete Aussagen daran erkennen, dass sie Wörter wie "können", "werden", "sollten", "erwarten", "erkunden", "planen", "voraussehen", "könnten", "beabsichtigen", "anstreben", "prognostizieren", "erwägen", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell" oder "fortsetzen" oder die Verneinung dieser Wörter oder ähnliche Begriffe oder Ausdrücke enthalten, die sich auf unsere Erwartungen, Strategien, Pläne oder Absichten beziehen. Allerdings enthalten nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese Signalwörter. Unter zukunftsgerichteten Aussagen, die in dieser Pressemitteilung direkt oder indirekt getätigt werden, sind unter anderem Aussagen über die Funktionen und die Effektivität der Produkte und Technologie von Cloudflare, über die mit der Nutzung der Produkte und Technologie von Cloudflare einhergehenden Vorteile für Cloudflare-Kunden, über die Partnerschaft von Cloudflare mit Deutsche Telekom und der sich aus der Integration der Technologie und Produkte von Cloudflare und Deutsche Telekom potenziell für Cloudflare-Kunden ergebenden Vorteile, über die potenziellen Chancen von Cloudflare, durch die Partnerschaft mit Deutsche Telekom zusätzliche Kunden zu gewinnen und den Absatz an bestehende Kunden zu erhöhen, über die technologische Entwicklung, die zukünftige Betriebstätigkeit, das Wachstum, Initiativen oder Strategien von Cloudflare sowie Äußerungen unseres Chief Strategy Officer und anderer zu verstehen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denjenigen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt angegeben wurden, was auf eine Reihe von Faktoren zurückzuführen ist unter anderem auf die Risiken, die in den von Cloudflare bei der US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, einschließlich des Cloudflare-Quartalsberichts im Formular 10-Q, das am 6. August 2023 eingereicht wurde, sowie anderer Unterlagen, die Cloudflare gegebenenfalls bei der SEC einreicht.

Die in dieser Pressemitteilung getätigten zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf Ereignisse bis zu dem Datum, an dem sie gemacht wurden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Cloudflare keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung getätigten zukunftsgerichteten Aussagen nachträglich zu aktualisieren, damit sie Ereignisse, Umstände, neue Informationen oder unvorhergesehene Ereignisse, die nach dem Veröffentlichungsdatum dieser Pressemitteilung auftreten, berücksichtigen. Es ist möglich, dass sich die dargelegten Pläne, Absichten oder Annahmen in den von Cloudflare getätigten zukunftsgerichteten Aussagen nicht realisieren, weshalb Sie sich nicht vorbehaltlos auf die zukunftsgerichteten Aussagen von Cloudflare verlassen sollten.

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