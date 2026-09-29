EQS-News: Original Software / Schlagwort(e): Sonstiges

NEUE UNTERSUCHUNG VON ORIGINAL SOFTWARE ZEIGT: GESCHÄFTSKRITISCHE SOFTWARE-UPDATES KOMMEN SCHNELLER, ALS IT-TEAMS SIE TESTEN KÖNNEN



29.09.2026 / 15:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Eine neue Studie ergab, dass 75 % der IT-Verantwortlichen in US-Unternehmen angeben, Software-Updates würden schneller bereitgestellt, als ihre Unternehmen sie effektiv testen könnten OAK BROOK, Illinois, 29. September 2026 /PRNewswire/ -- Updates für geschäftskritische Unternehmenssoftware erscheinen schneller, als viele US-amerikanische Organisationen diese effektiv testen können, wie eine neue Studie des Spezialisten für Unternehmenssoftwaretests Original Software zeigt. Die Studie unter 500 leitenden IT-Entscheidungsträgern in US-Unternehmen ergab, dass 75 % der Befragten angeben, Updates für geschäftskritische Systeme würden schneller bereitgestellt, als ihre Unternehmen effektiv testen können, wodurch der Druck auf die Geschäftskontinuität steigt. Die zunehmende Nutzung der Cloud verschärft diese Herausforderung noch. Neun von zehn (92 %) Befragten geben an, dass die Umstellung auf cloudgestützte Software den Testaufwand erhöht hat, wobei 54 % von einem deutlichen Anstieg berichten. Dennoch haben die Testverfahren Mühe, mit dieser Entwicklung Schritt zu halten. Mehr als ein Drittel (36 %) ist nach wie vor weitgehend auf manuelle Methoden wie Tabellenkalkulationen, Dokumente und E-Mail angewiesen, während nur 6 % über hochautomatisierte Testverfahren für die meisten Softwaresysteme verfügen. Da Unternehmensprozesse zunehmend ERP-, Lager-, Zahlungs-, Finanz- und Kundensysteme umfassen, können Softwareänderungen Auswirkungen haben, die über die zu aktualisierende Anwendung hinausgehen. Rund 59 % der IT-Führungskräfte geben an, dass es immer schwieriger wird, Probleme zu erkennen, bevor sie sich auf den Geschäftsbetrieb auswirken, während weniger als die Hälfte (48 %) voll und ganz davon überzeugt ist, dass ihr bestehender Testansatz kritische Probleme erkennen würde, bevor sie sich auf den Geschäftsbetrieb auswirken. Carl Andrews, Geschäftsführer von Original Software, sagte: "Unternehmenssoftware hat sich enorm verändert, doch die Art und Weise, wie viele Unternehmen Tests durchführen, hat sich nicht im gleichen Tempo weiterentwickelt. Man kann den Testaufwand nicht einfach immer weiter erhöhen, ohne die Art und Weise zu ändern, wie damit umgegangen wird. Ein Anbieter kann zwar seine Software testen, aber nicht Ihr Unternehmen. Er verfügt nicht über Ihre genauen Konfigurationen, Integrationen, Daten oder End-to-End-Prozesse. Die Lösung besteht nicht darin, das Tempo von Software-Updates zu drosseln, sondern die Vorgehensweise bei Tests zu ändern, damit Unternehmen Schritt halten können." Laut Original Software können Unternehmen repetitive manuelle Tests reduzieren, indem sie wiederholbare Tests für ihre wichtigsten Geschäftsprozesse schrittweise automatisieren sowie gleichzeitig das Fachwissen der Fachanwender für neue Prozesse, Ausnahmen und explorative Tests nutzen. "Mit dem zunehmenden Tempo von Softwareänderungen muss das Testen zu einer strategischen Fähigkeit zur Sicherung der Resilienz werden", stellte Andrews abschließend fest. Die Ergebnisse finden Sie in " The Enterprise Software Testing Gap " ("Die Lücke bei Tests von Unternehmenssoftware"). Informationen zu Original Software Original Software bietet eine KI-gestützte Testplattform für Unternehmenssoftware, die Organisationen dabei unterstützt, Veränderungen zu beschleunigen, Geschäftsrisiken zu reduzieren und die Zuverlässigkeit ihrer Software zu verbessern. View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/neue-untersuchung-von-original-software-zeigt-geschaftskritische-software-updates-kommen-schneller-als-it-teams-sie-testen-konnen-302891357.html



29.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News